A Toul, le centre socio-culturel André Malraux fermé au moins toute cette semaine après les violences urbaines

Un barnum est installé devant le centre socio-culturel André Malraux en ce lundi 3 juillet. Les volets du bâtiment, situé dans le quartier de la Croix-de-Metz, sont clos et la porte d'entrée est couverte de panneaux de bois.

Le centre va rester fermé au moins toute cette semaine. Conséquence des violences qui ont touché la ville deux nuits d'affilée , après la mort de Nahel à Nanterre. L'Espace André Malraux, qui abrite des services publics (notamment la Maison de la justice et du droit, le CCAS, la Maison départementale des solidarités), des associations (Mosaïque, Femmes Relais, Emplettes et Cagettes) et un espace public numérique, a été mis à sac dans la nuit de jeudi 29 à vendredi 30 juin : vitres cassées, début d'incendie, ordinateurs, photocopieur et d'autre matériel détruits.

"On reste positif !"

En attendant le passage des experts des assurances, une permanence est donc assurée devant le bâtiment pour répondre au mieux aux besoins des habitants du quartier. "Quand on pense que c'est une structure à vocation sociale et culturelle au service des habitants, les équipes et les acteurs associatifs qui résident ici sont peinés, choqués. Mais on reste volontaire !", indique Nathalie Henry, directrice adjointe du Centre socio-culturel et responsable du site André Malraux.

La permanence sera assurée toute cette semaine devant le centre André Malraux © Radio France - Isabelle Baudriller

Cet accueil de première urgence est en place pour "réorienter les publics qui avaient des rendez-vous, qui ont des besoins d'accompagnement et qui n'ont pas à subir les conséquences de ces actes plus que malveillants" se désole Nathalie Henry. "On va improviser mais on a des ressources techniques et humaines, on reste positif !"