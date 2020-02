PHOTOS - À Toulon, deux dispositifs "anti-SDF" nommés à la cérémonie des Pics d'Or

Organisée pour la deuxième année consécutive par la fondation Abbé Pierre, la cérémonie des Pics d’or "récompensera" ce lundi 2 mars 2020, à Paris, les pires dispositifs installés dans certaines communes pour empêcher les SDF de s'asseoir ou dormir dans la rue. L’objectif de la Fondation Abbé Pierre est de dénoncer l’absurdité de ce type d’installations. À Toulon, l’agence d’assurance MAE et la librairie religieuse La Bible sont nommées dans la catégorie « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ».

Une barrière devant la vitrine

Une petite barrière en fer et des demi-sphères en acier ont été installées devant la vitrine de l’agence MAE du boulevard de Strasbourg à Toulon. Un dispositif que la Fondation Abbé Pierre nomme ironiquement l’ "Esprit de famille" puisque la MAE est spécialisée dans les assurances scolaires. Le responsable de l’agence, actuellement en vacances, n’a pour le moment pas répondu aux sollicitations de France Bleu Provence.

On veut nous chasser de la ville - Sami, SDF

Sami, SDF assis sur les marches de l’immeuble jouxtant l’agence, trouve ces "barrières très choquantes. _On veut nous chasser de la ville._". C’est également l’avis de Jean-Paul Jambon, représentant de la Fondation dans le Var : "On veut repousser les SDF de plus en plus loin. Si on ne les voit pas, ils n’existent plus. S’ils n’existent plus, on ne s’occupe plus d’eux. Avec les "Pics d’Or", la Fondation veut au contraire rapprocher la population des personnes qui sont dans la rue".

"Tu ne te reposeras point"

Autre dispositif toulonnais nommé ce lundi soir dans la catégorie "Faites ce que je dis, pas ce que je fais" : les barres de fer installées devant la vitrine de… La Bible, librairie religieuse de la rue François Fabié. Pour Jean-Paul Jambon, "ce n’est pas l’agressivité du dispositif qui choque dans ce cas-précis mais la symbolique !". "Nous ne visons pas les SDF" assure une des salariées de la librairie : "Beaucoup d’adolescents s’appuient contre notre vitrine en attendant leur bus, et ça peut être dangereux. Elle risque de leur tomber dessus. Ce n’est donc pas discriminatoire, nous avons fait ça pour tout le monde."

La Fondation Abbé Pierre a mis en place l’an passé la plateforme informatique soyonshumains.fr qui incite les citoyens à prendre en photo les dispositifs anti-SDF. 445 signalements ont été postés à travers la France.

L’agence MAE du Bd de Strasbourg est nommée dans la catégorie "Faites ce que je dis, pas ce que je fais". © Radio France - Sophie Glotin