À Toulon, le porte-avions Charles de Gaulle a un nouveau commandant

Le nouveau commandant du porte-avions Charles de Gaulle, nommé ce mardi 18 juillet, est le capitaine de vaisseau Georges-Antoine Florentin. Il remplace le capitaine de vaisseau Sébastien Martinot.

Le capitaine de vaisseau Georges-Antoine Florentin, a été diplômé de l'Ecole navale en 2 000 avec la spécialité missiles-artillerie. Au cours de sa carrière, il a travaillé aux Antilles, commandé le bâtiment-école Lion pour former les élèves de l'Ecole navale à la navigation, et il participe au premier déploiement de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul au large des côtes libyennes en 2009. Breveté de l’École de guerre en 2015, il est commandant en second du Charles de Gaulle entre 2020 et 2022.

Il prend désormais la tête du Charles de Gaulle et de ses 1 750 marins. Le bâtiment, en service depuis 2001, est pour l'instant à quai, dans l'Arsenal de Toulon, pour des raisons d'entretien. Il y restera jusqu'à la fin de l'année.