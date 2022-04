À Toulon, Michel raconte son quotidien avec sa petite retraite et fait des millions de vues sur internet

Michel, 71 ans, vit avec une retraite de 1090 euros par mois. Une fois son loyer payé, il lui reste 930 euros pour vivre. Dans une vidéo, publiée par nos confrères de Brut et vue plus de six millions de fois, il raconte son quotidien compliqué. Michel témoigne également pour France Bleu Provence.

Michel a du mal à réaliser ce qui lui arrive ! Ce retraité de 71 ans, ancien chauffeur-routier, a témoigné en début de semaine sur son quotidien difficile avec sa petite retraite pour Brut, le média en ligne. Une vidéo de 3,40 minutes qui a déjà été vue six millions de fois ! "Elle circule très très vite" réagit incrédule le retraité que France Bleu Provence rencontre chez lui, dans son studio de 18 mètres carrés situé près du parc des Lices à Toulon.

Cet appartement, Michel l'occupe grâce à l'aide de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Il ne paye que 160 euros de loyer mais avec une retraite de 1.090 euros, son reste à vivre est maigre. Alors Michel se prive régulièrement de manger : "Il m'arrive de ne faire qu'un seul repas par jour. Pour combler les petits creux, je grignote des gâteaux secs. Ceux qui ne coûtent pas cher ! Je me prive de mes galettes bretonnes préférées à deux euros pour acheter des paquets à 40 centimes. Ou alors j'achète une baguette à un euro et je ne mange que ça de la journée"" explique le Toulonnais qui refuse de faire appel aux Restos du Cœur "par honte et parce que d'autres en on plus besoin que moi".

Jamais de viande ni de poisson... mais beaucoup d'œufs !

" Je dépense 60 euros par semaine pour mes courses. mais jamais de poisson ni de viande car c'est trop cher ! La bavette, que j'adore aussi, est hors de prix. Mais une ou deux fois dans l'année, je prends des steaks" poursuit le retraité qui se nourrit principalement d'œufs et parfois de pizzas, réchauffées à la va-vite dans le four à chaleur tournante qu'on lui a donné : "Il est top, mais le compteur tourne très vite alors je le coupe rapidement. Je calcule tout ! Même la tété. Je l'allume le soir pour regarder les infos puis je l'éteins, j'en suis rendu là !"

Au cours de notre entretien, l'homme, très coquet, évoque également à plusieurs reprises le coût des produits d'hygiène : "Les rasoirs, la mousse à raser, le déodorant, le gel douche, tout coûte cher maintenant alors je me fournis souvent dans les magasins discount. Avant, j'aimais bien aussi m'acheter des vêtements, mais même ça, je ne peux plus me les offrir" se désole ce Breton d'origine dont la vie a basculé après un divorce et de graves problèmes de santé.

"Il y a plus malheureux que moi !"

"Avant, j'avais une femme, des enfants, une belle maison. Nous avions de l'argent mais je ne préfère pas trop y penser car c'est difficile" Pour échapper à son quotidien et parce qu'il aime discuter, Michel passe beaucoup de temps avec les habitués du parc des Lices : "J'y suis tous les après-midi ou presque. J'adore y aller. En discutant, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus malheureux que moi. Certains dorment sur un banc, moi j'ai un toit ! Je n'hésite pas quand je peux à leur offrir un café ou à partager avec eux une boite de pâté."

"Ils nous laissent sur le bord du chemin..."

Michel peut aussi compter sur Les Petits Frères des Pauvres* pour "adoucir son quotidien". "Nous l'avons invité au cinéma et au théâtre" détaille Marie-Claude Brouet, responsable de l'antenne toulonnaise de l'association. "Nous accompagnons 50 personnes âgées à Toulon. Nous les aidons sur le plan psychologique et affectif et faisons tout pour rompre leur solitude". L'association a d'ailleurs publié pendant la campagne présidentielle les Paroles de vieux électeurs pour interpeller les candidats. C'est dans ce recueil que Michel a témoigné pour la première fois dans l'espoir "d'être entendu par les hommes politiques. Ils ne veulent pas entendre parler des malheureux et nous laissent sur le bord du chemin... ça me révolte !" conclut le retraité.

Marie-Claude Blouet, bénévole responsable de l'antenne toulonnaise des Petits Frères des Pauvres de Toulon, et Michel © Radio France - Sophie Glotin

* Petits Frères des Pauvres de Toulon - Permanence tous les après midi du lundi au vendredi au 42 rue Victor Clappier. 04.94.91.77.85