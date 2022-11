A Toulouse, 17% de bénéficiaires en plus pour la Banque Alimentaire

La Banque Alimentaire de Toulouse espère collecter au moins autant de denrées que l'année passée, à savoir 170 tonnes sur les trois départements concernés : la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et l'Ariège. En cette année de crise et d'inflation, les dons sont très attendus. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 17% en 2022.

La moitié des bénéficiaires n'a pas 25 ans

120 magasins sont partenaires et voient des bénévoles se mobiliser pour inciter les gens qui le peuvent à donner des denrées qui seront ensuite distribuer par 110 associations. Le chiffre est énorme : 24.000 bénéficiaires chaque semaine pour la Banque Alimentaire de Toulouse dont la moitié n'a pas 25 ans. "Quand on voit des calendriers de l'avent, des supers chocolats... On a bien sûr besoin de produits de première nécessité mais il faut aussi des produits plaisir. Notamment pour les enfants et adolescents qui sont nombreux chez les bénéficiaires. Qu'ils ressentent qu'ils sont comme les autres", explique Isabelle Dubois, bénévole et administratrice à la Banque Alimentaire.

Elle est présente tout le weekend au centre de tri de Toulouse, où l'on réceptionne toutes les denrées collectées. De nombreuses petites mains sont présentes, chargées de trier les cargaisons. Comme Leandro, étudiant en commerce, pour qui c'est la première fois : "On est un peu touchés par cela. On sait que la vie étudiante est parfois compliquée, on essaie donc de plus contribuer."

Toujours un besoin de bénévoles

Il y a besoin de denrées mais aussi de bras. Bien au-delà de ce grand weekend de collecte : "Ce qu'on attend, ce sont des gens qui peuvent s'engager même une demi-journée mais très régulièrement. On a besoin de régularité. Au moment de la grande collecte en revanche, on a environ 2.000 personnes qui se mobilisent. C'est fabuleux", ajoute Isabelle Dubois.

La grande collecte de la Banque Alimentaire se poursuit jusqu'à dimanche.