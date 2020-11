A Toulouse, certains fleuristes très sollicités pour fleurir les tombes à l'approche de la Toussaint

Vu le contexte de l'épidémie, les Toulousains et les Albigeois sont nombreux à demander un coup de main pour pouvoir entretenir les tombes et les fleurir. Cette année, la Toussaint se fera à distance pour beaucoup. Certains fleuristes croulent sous les demandes.

Des fleuristes reconnaissent être particulièrement débordés pour cette période de la Toussaint. Encore plus que d'habitude parce que cette année, nous sommes nombreux à faire La Toussaint différemment, à distance. Le protocole sanitaire nous impose d'éviter de parcourir des centaines de kilomètres pour aller voir la famille. Pour amener un chrysanthème au cimetière il faut trouver une solution. Certains choisissent de faire appel à quelqu'un pour nettoyer la tombe ou pour la fleurir. A Toulouse, certains fleuristes ont constaté une hausse de 40% des demandes, à cause du contexte.

Chloé travaille pour un fleuriste à Toulouse, qui croule sous les demandes pour aller fleurir les tombes pour la Toussaint : "_Là on a eu tellement de commandes qu'on a du commencé un mois à l'avance, on a embauché plus de personnel pour aller fleurir les tombes_. Avec toutes les commandes qu'on a reçues liées au coronavirus et à la période, on a dû se démener et ça n'est pas fini. Cela a vraiment augmenté. Les personnes âgées ne prennent plus du tout de risques parce que les cimetières sont habituellement très fréquentés à cette période." Ce fleuriste toulousain a eu plus de "500 caveaux à fleurir, entretenir, et ça a représenté une augmentation de la demande de l'ordre de 40%".

D'après l'entreprise PFG, 21 millions de chrysanthèmes sont vendus à la période de la Toussaint. © Radio France - Marion Aquilina

L'entretien des tombes est aussi une préoccupation importante en ce moment. Dans le Tarn, Daniel Fabre a lancé une entreprise d'entretien des tombes il y a un peu plus de cinq ans à Albi. Cette année, il s'est occupé d'une quarantaine de tombes pour la Toussaint. Des demandes qui viennent du Tarn essentiellement mais pas seulement : "Des gens qui vivent dans le Nord ou encore à Marseille me contactent parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Je leur rends service. _Ils reçoivent la photo avant/après de ce que j'ai fait_, ils voient comment ça a été fait, ils sont contents et ça les soulage parce qu'ils savent que ça a été nettoyé et fleuri."