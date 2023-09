À Toulouse, des tensions entre les livreurs à scooter et des riverains

Il y a quelques jours, dans la rue d'Aubuisson à Toulouse, quartier Saint-Aubin, une habitante a été violentée par un livreur parce qu'elle lui reprochait de stationner devant la porte de garage de son immeuble. Le ton est monté, le livreur a fini par lever la main sur elle, la police a dû intervenir. Il faut dire qu'en centre-ville, la cohabitation entre les livreurs de repas UberEats, Deliveroo et le voisinage est parfois compliquée. En raison des nuisances sonores occasionnées par les deux-roues motorisés, l'encombrement des trottoirs quand il n'existe pas de places livraison. Mais la police à Toulouse n'hésite pas à verbaliser les livreurs mal garés.

À Montpellier et Nantes, les municipalités ont décidé de sévir, après de nombreuses plaintes de riverains. Elles ont pris un arrêté interdisant aux scooters de circuler dans les zones piétonnes de la ville, à partir de 11h30 tous les matins. Dans ces villes, un arrêté municipal impose aux coursiers de se garer en bordure de ces zones et d’aller chercher ou délivrer leurs commandes à pied, sans quoi ils pourraient écoper d’une amende de 135 euros.

Les livreurs UberEats et Deliveroo se sont majoritairement motorisés pour faire face à la dégradation des conditions de rémunération des plateformes. Les livreurs vont plus vite qu'à vélo, réalisent davantage de commandes, plus loin, et sont ainsi mieux payés.