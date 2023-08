A Toulouse, l’association Rebonds assure l'insertion des jeunes des quartiers grâce au rugby

Sur la pelouse du stade des Pradettes à Toulouse, un groupe d’une quinzaine d’enfants découvre la pratique du rugby. C’est Vanellia Nonell, éducatrice sportive qui mène l'entraînement.

Toute l'année, elle se rend dans les écoles, les collèges et les lycées pour proposer la pratique du rugby à des jeunes en difficulté scolaire ou familiale : « Nous prenons part au parcours de vie de l'enfant. La pratique du rugby permet de lever les freins, c'est une première approche pour ensuite venir en aide sur différents aspects comme la scolarité. C'est aussi un outil d'éducation, à travers le fair-play, la coopération. On dit souvent que le rugby est l'école de la vie, c'est le cas ! »

Aider les jeunes des quartiers prioritaires

La jeune femme de 27 ans a par exemple vu grandir Foued, originaire du quartier de Bordelongue. Il est aidé par l'association depuis neuf ans. Il en a fait la découverte à l'école primaire. Grâce à Rebonds, il s'est inscrit dans le club de rugby du TEC, où l'association l'amène aux entraînements chaque mercredi.

Il est talonneur dans l’équipe de jeunes au niveau national : « Au début, nous faisions beaucoup de stages et on jouait beaucoup au rugby. À partir de l'âge de 14 ans, on participe à des chantiers. Cela nous aide à être indépendant. »

L'adolescent qui rêve de devenir rugbyman professionnel, et va passer son BAFA, fait la fierté de Vanellia : « Foued était un jeune qu'on avait du mal à cadrer au début. Aujourd'hui, il nous aide, il pourrait faire partie de l'équipe d'animateurs. »

267 jeunes toulousains accompagnés en 2022

C'est tout le rôle de l'association Rebonds qui accompagne ces jeunes durant des années.

En 2022, ils sont plus de 267 a avoir bénéficié du programme d'insertion professionnel à Toulouse : « le rugby est un marqueur social ici, mais les jeunes des quartiers prioritaires n'y ont pas forcément accès, explique Jules Sire, directeur de l'association. On repère des jeunes qui veulent jouer dans des clubs et on leur offre la possibilité d'accéder à ces clubs. Tant sur le point du financement, ou de la logistique, en les amenant aux entraînements et au matchs par exemple. »

L'association, qui compte 54 salariés, offre ensuite un accompagnement individuel : aide aux devoirs, passage du permis, du BAFA, création de CV.

Elle aide aussi les parents en recherche d'emploi. Depuis 2009, un dispositif est mis en place pour permettre aux jeunes filles de se lancer dans la pratique du rugby. C’est « L’Essai au féminin ».