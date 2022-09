À Toulouse, la collecte des déchets toujours compliquée dans certains quartiers

Après l'important mouvement de grève, à l'hiver dernier, le ramassage des déchets ne semblait plus être un sujet dans la métropole toulousaine. Mais pourtant, des Toulousains n'en sont toujours pas satisfaits : la collecte n'est pas systématique, notamment dans le quartier des Minimes.

Si vous habitez au nord de Toulouse, depuis plusieurs semaines, vous avez peut-être remarqué que vos poubelles ne sont plus systématiquement ramassées. C'est un énième rebondissement dans cette affaire sans fin pour les Toulousains concernés, comme dans le quartier des Minimes.

"En ce moment, ils ne passent qu'une tournée sur les deux" constate Sabine, une jeune maman de ce quartier. "Depuis la grève, c'est pas récurrent". L'hiver dernier, cette grève avait duré plus d'un mois, avant que le mouvement ne prenne fin, suite à un accord trouvé avec la métropole.

Mais quelques mois plus tard, avant l'été, la collecte des déchets n'était toujours satisfaisante. Plusieurs tournées n'ont pas été menées à leur terme dans les zones desservies par le dépôt du Raisin. Ca n'est pas arrangé avec les congés, mais ce n'est pas la faute des éboueurs, martèle Sofiène Draoui.Le représentant CGT soutient que la métropole n'a pas remplacé ses collègues en congés, par du personnel suffisamment compétent : "on a quatorze chauffeurs mis en vacances pour le mois de septembre, dix contractuels ont été embauchés pour les remplacer mais parmi eux, aucun chauffeur ! Il y a des matins où on peut se retrouver avec quatre personnes par équipe, aucun qui a le permis poids lourd. Ils sont là à ne rien faire alors que des tournées ne sont pas faites".

"C'est une gestion des ressources humaines totalement incompréhensible", se désole Sofiène Draoui. L'élu en charge du dossier à la métropole n'a pas souhaité nous répondre. Aucune explication n'a été avancée sur le fait qu'un seul dépôt de la métropole ne soit concerné par ces problèmes de gestion. Selon les syndicats, la métropole brandit la menace d'une délégation de service public pour cause de service dégradé.