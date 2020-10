A Toulouse, la ruée vers les magasins de bricolage avant le reconfinement

Quitte à être confinés.... autant avoir de quoi bricoler. C'est un peu ce que semblent vouloir signifier ces files d'attentes interminables devant les magasins de bricolage quelques heures avant le reconfinement partout en France. Devant le Leroy Merlin à Balma près de Toulouse, il y avait même des bouchons de voitures sur le parking. Il fallait faire preuve de patience pour acheter pinceaux, pots de peintures ou outils de bricolage.

Quand on a de quoi bricoler, on ne peut jamais s'ennuyer !"

Les magasins de bricolage sont finalement reconnus comme des "commerces essentiels", selon l'allocution ce jeudi soir du premier Ministre Jean Castex. Il devraient donc rester ouverts ces quatre prochaines semaines.

Mais ça, ce matin, Gérard ne le savait pas encore. Il est donc venu braver le monde avant d'être confiné : " J'ai du tourner dix fois avant de trouver une place pour me garer. C'est dingue, j'ai fait comme tout le monde. C'est un peu bête. Tout ça pour un peu de colle à bois, c'est de la folie ! ", rit-il un peu jaune. Sylvain de son côté a prévu de faire beaucoup de peinture chez lui : "C'est pas plaisant d'être confinés. Mais du coup, on trouve de quoi s'occuper. Quand on a de quoi bricoler on ne peut jamais s'ennuyer !"

La tendance du premier confinement semble donc se confirmer. Rester chez soi, c'est aussi l'occasion de faire de la peinture, du bricolage, des réparations.... Tout ce qui fait passer le temps.