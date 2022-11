À Toulouse, le comité de quartier Saint-Michel soutient le projet du Département pour remplacer la prison

A Toulouse, le comité de quartier Saint-Michel soutient le projet du Département pour remplacer la prison symbole du quartier, construite au 19e siècle et fermée depuis maintenant treize ans. L’État a organisé en lien avec la Métropole de Toulouse un appel à idées en vue de la valorisation du site. Une dizaine de projets ont été déposés fin octobre et sont actuellement en cours d'examen.

Un projet est connu, celui du département de la Haute-Garonne. Le Département est prêt à racheter le lieu pour y construire un collège, des espaces et commerces culturels ainsi que des logements sociaux. Un projet soutenu donc par le comité de quartier Saint-Michel et son président. Guillaume Drijard était notre invité ce vendredi matin. Il craint que le site soit vendu à des promoteurs privés.

"C'est ce caractère public de maîtrise d'ouvrage public qui nous plait beaucoup. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut qu'il y ait d'abord un dialogue avec le Département pour voir s'il est prêt à acquérir à court terme le site pour développer son projet. Et si ça ne peut pas se faire, que là l'Etat se tourne vers le privé. On n'a pas envie de spéculation sur le site. S'il y a une mise en concurrence, ça veut dire qu'on a toutes les chances que ce soit le mieux disant financièrement qui remporte l'appel d'offres, donc celui qui construit le plus de logements."

La Préfecture, de son côté, assure que le projet retenu respectera "l'intégration dans le quartier, l'intérêt collectif, avec des espaces verts, et une préservation patrimonial". Un appel d'offres doit être prochainement lancé pour une vente du site espérée l'année prochaine. En attendant, une exposition est proposé d'ailleurs depuis jeudi et jusqu'au 31 décembre sur Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz.