À Toulouse, les aides à domicile aident les séniors à mieux vivre la chaleur

Attention au pic de chaleur cette semaine partout en France! À Toulouse, il va faire jusqu'à 36 degrés, 43 en ressenti. La chaleur cet été est difficile à supporter, pour tout le monde, particulièrement pour les personnes âgées... Et ce n'est que le début de l'été!

Bien s'hydrater, se ménager

Virginie est aide soignante à domicile pour Solidarité Familiale à Toulouse, depuis 10 ans. Ce lundi soir, elle intervient chez David, 84 ans, quartier Bourrassol. Matin et soir, il faut rappeler toutes les consignes à bien respecter par temps chaud : "On rappelle de bien boire, passer du temps dans des endroits frais, ouvrir le matin tôt ou le soir tard. Fermer les volets à partir de 10h. Se rafraîchir avec des serviettes mouillées et bien se ménager...."

Des visites très précieuses pour David : " Je suis très heureux de ces visites. Ils connaissent très bien leur métier. Ils sont vraiment adorables, je suis rassuré par leur bons conseils".

Reportage à écouter ici ↓

