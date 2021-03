A Toulouse, les berges de la Garonne rouvrent lundi 15 mars

Il sera de nouveau possible de profiter du soleil ou de ses amis au bord de la Garonne à Toulouse. Les berges étaient fermées depuis le 28 février, décision prise par la préfecture de Haute-Garonne, pour qui les Toulousains s'y rassemblaient en trop grand nombre et sans respect des gestes barrières. Les bords de Garonne rouvrent ce lundi 15 mars.

Les chiffres de l'épidémie s'améliorent à Toulouse

Un assouplissement motivé par les derniers chiffres de l'épidémie dans la région : les dernières données épidémiologiques font apparaître un taux d’incidence de 212,2 pour la ville de Toulouse, soit une baisse significative depuis 15 jours, qui s'accompagne d'une tendance également à la baisse sur le périmètre de la métropole et sur celui du département.

Voici la liste des secteurs concernés par ces réouvertures :

Les berges de la Garonne situées en contrebas de la place Saint-Pierre, du quai Saint-Pierre, du quai Lucien Lombard, du quai de la Daurade, du quai de Tounis et correspondant à la promenade Henri Martin

La place de la Daurade

La prairie des filtres

Le quai de l'Exil Républicain espagnol

La situation sanitaire reste pour autant préoccupante, précise la préfecture dans un communiqué. Une nouvelle fermeture pourrait être décidé à l’avenir, si les indicateurs épidémiologiques se dégradaient à nouveau. Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole appellent donc chacune et chacun à "adopter un comportement responsable, afin de faire obstacle à la propagation de l’épidémie".