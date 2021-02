À Toulouse, les bricoleurs sont toujours au rendez-vous

Le bricolage est-il un effet de mode ? Depuis le premier confinement, les Français deviennent des petits bricoleurs réguliers. Un passe-temps qui devient pour certains une nouvelle activité quotidienne.

La quincaillerie Guy Valette continue sur sa lancée

Les quincailleries de proximité dans le centre-ville de Toulouse cartonnent. Charly Valette, gérant de la Quincaillerie Guy Valette dans le quartier Saint-Agne a ressenti ce phénomène : _"Les clients veulent bricoler eux-même. Aujourd'hui ça ne faiblit pas. Ils sont toujours au rendez-vous_. Le bricolage est devenu un petit rituel et je pense qu'ils apprécient nos conseils et la proximité. Ils repartent toujours du magasin avec un article en plus". La quincaillerie de Charlie a su tirer son épingle du jeu face aux grandes surfaces de bricolage : "Je pense que le multi-services est notre point fort. Clés, cordonnerie, quincaillerie, droguerie, photos, montres... tout ça à proximité de chez vous en centre-ville, ça dépanne et tant mieux pour nous !".

Une progression des ventes depuis mai 2020

Selon Mathieu Pivain, Président de la FMB (Fédération des Magasins de Bricolage et de l’aménagement de la maison), le monde du bricolage a connu une véritable expansion : "Depuis la mise en œuvre du déconfinement progressif début mai, les magasins de bricolage enregistrent à nouveau un résultat positif. En décembre, les grandes surfaces de bricolage poursuivent sur leur lancée avec _une progression des ventes de +30 % après un mois de novembre à +7%_. Ce nouveau rebond confirme l’engouement des Français pour le bricolage depuis le début de la crise sanitaire".