À Toulouse, les défenseurs de la caserne Vion en appellent à la ministre de la Culture

Le “collectif pour la reconnaissance et la protection de l’œuvre de Pierre Debeaux”, principalement composé d’artistes et d’architectes, lance une pétition à destination de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Il souhaite que la caserne Jacques Vion, située dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, soit rapidement protégée au titre des monuments historiques.

Mise en vente au plus offrant

Pour les pétitionnaires, cette caserne est qualifié de "Grand œuvre" est mis en vente au plus offrant sans protection opposable à sa démolition, alors qu’un dossier d’inscription au titre des monuments historiques est en cours d’instruction par la DRAC Occitanie.

Des architectes et des artistes qui parlent avec enthousiasme de ce bâtiment. "Cette œuvre exceptionnelle et totalement originale serait une perte irréparable si l’on venait à démolir tout ou partie de l’ensemble qu’elle constitue." Ils poursuivent "La caserne Jacques Vion offre un exemple irremplaçable de réinterprétation libre et vigoureuse de l’histoire de l’architecture. Tout aussi extraordinaires, les voûtes en paraboloïde hyperbolique en périphérie de la cour, et la chapelle élégamment dressée sur des piliers de béton ; coffrés de bas en haut, évoluant d’une base carrée jusqu’au cercle à son sommet, ces poteaux supportent les voûtes de la chapelle, dont Debeaux a laissé apparent le “coffrage perdu” fait de fines planches de bois soigneusement rabotées et vernies."

Tribune et pétition

Dans une tribune publiée dans les colonnes du journal Libération et dans leur pétition les membres du collectif s'interrogent : "À l’heure où l’urgence climatique nous interdit de continuer à démolir pour reconstruire toujours plus, ne faut-il pas impérativement promouvoir la sobriété, la résilience, la réhabilitation et le réemploi pour une évolution plus “durable” de nos villes ?"

En avril, une première pétition avait été lancée par un collectif de riverains du quartier Saint-Cyprien . Elle avait été relayée par les élus de la gauche - et notamment écologistes - à la ville de Toulouse. La majorité avait dénoncé une polémique politique.