A Toulouse, des maternelles attendent toujours un "vrai" enseignant remplaçant depuis la rentrée

Depuis la rentrée du 1er septembre, une trentaine d’enfants attendent toujours leur maitresse titulaire dans une école toulousaine. Ces enfants de petite et moyenne section de la classe 6 de l'école maternelle de Patte d'Oie ont vu quelques remplaçants pour une journée ou deux… Sinon, ils sont dispatchés dans les autres de classe de l’établissement. "Les enfants ne savent pas le matin dans quelle classe ils vont être répartis et n'ont aucun repère, c'est vraiment très compliqué pour eux, ils ont l'impression de ne pas avoir été sages et d'être punis" racontent des parents d’élèves.

Ce mardi, un rassemblement avait lieu devant l'école Patte d'Oie en fin de journée. © Radio France - SM

Un enseignant devant chaque classe

L'absence est due à un congé maternité qui prendra fin en mars 2023. Les parents qui notent ironiquement "que ce genre d’absence devait, à priori être prévisible." Et ils rappellent également que le gouvernement avait promis l’a présence d’ "un enseignant devant chaque classe" Selon eux, c’est "une situation est inadmissible" qui "désoriente les enfants" et qui "désespèrent" les parents. D’autant que pour le moment aucune situation pérenne n’est fermement prévue. Les parents ont sollicité un rendez-vous avec le rectorat, une rencontre est prévue début octobre sans qu'un remplaçant soit formellement annoncé.