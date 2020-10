À Toulouse, les familles réinventent Halloween

On réinvente Halloween cette année, conséquence du confinement. Ce qui veut dire que selon les familles, Halloween va se faire à l'intérieur des maisons ou des appartements. Malgré les interdictions liées au confinement, certains envisagent de célébrer cette fête avec les voisins ou les grands-parents.

Jacqueline vit à Toulouse, elle s'est préparée au fait de ne pas fêter Halloween avec ses petits-enfants cette année : "On a tout acheté déjà, les bonbons, les costumes mais je crois que ça ne se fera pas. Quand vous êtes petit, que vous avez un costume de pirate mais que vous ne pouvez pas le mettre, vous êtes déçu ! Ils le feront chez eux avec leurs parents. Ils s'amuseront." Pourtant Jacqueline avait acheté un stock de bonbons pour les enfants qui vivent dans la rue, "uniquement des bonbons empaquetés". Certains enfants sont prêts à vivre cet Halloween chez eux. June a trois ans et demi, elle a bien compris le concept : "On va dans les maisons et on prend des bonbons ! On va préparer des citrouilles !"