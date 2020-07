A Toulouse, les féministes appellent à manifester ce vendredi contre la nomination de Gérald Darmanin

La colère des féministes se propage sur tout le territoire, quatre jours après la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur. L'homme de 37 ans est poursuivi dans une affaire de viol. La plainte déposée il y a trois ans est réexaminée par la cour d'appel de Paris depuis la mi-juin. Et la nomination à l'Intérieur de celui qui avait la charge des Comptes publics dans le dernier gouvernement d'Edouard Philippe a fait bondir les associations féministes au soir de la présentation de la nouvelle équipe.

12h devant le palais de justice à Toulouse

"Nous féministes et militantes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avons pris une claque à l’annonce de la nomination de Gérald Darmanin et d’Éric Dupond-Moretti. Mais nous sommes loin d’être K.O", écrit le collectif NousToutes dans un communiqué. Ses membres dénoncent le mépris exprimé de la part du Président de la république qui avait promis de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité de son quinquennat et organisent ce vendredi 10 juillet, dans plusieurs villes de France, des rassemblements de protestation. A Toulouse, la rendez-vous est donné à midi devant le palais de justice.

Nous ce qu'on veut, c'est qu'il saute - Hegoa militante féministe toulousaine de l'association Toutes en grève 31

"Il y a un message d'opposition à nos revendications d'égalité. On lutte contre les oppressions matriarcales et là, c'est se positionner dans l'affrontement par rapport à nous", dit sans détour Marine de l'association Toutes en grève 31, à l'origine de l'appel au rassemblement à Toulouse. Comme Hegoa, elle espère que cet appel va être massivement entendu après plus d'un an de lutte intensive pour défendre les droits des femmes. "Déjà l'Etat était bien assez répressif comme ça. On ne laissera pas faire (...) Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il saute !"