Les forains manifestent à nouveau ce mardi autour de Toulouse, et demandent à être reçus par le maire en personne. Le conflit tourne toujours autour de la fête foraine Saint-Michel, déplacée du Zénith.

A Toulouse, les forains reconduisent leur mobilisation et envisagent une intensification

Ils prévoient de se mobiliser tous les jours, en semaine, tant qu'une date de réunion avec la mairie ne sera pas fixée. Les forains de la fête Saint-Michel, censée démarrer ce vendredi à Toulouse, manifestent à nouveau ce mardi. Comme la veille, le rassemblement démarre à partir de 14h30, au péage de Toulouse-Nord. Les camions partiront ensuite sur le périphérique, et les grands boulevards de Toulouse jusqu'à 19h. L'opération sera reconduite et intensifiée au fur et à mesure des jours, sauf si le maire Jean-Luc Moudenc accepte de fixer une date de réunion, préviennent les forains mobilisés. Ils se disent prêts à suspendre le mouvement si la municipalité consent à cette table ronde.

Forains et mairie de Toulouse sont en conflit depuis des semaines à propos de la fête Saint-Michel. Elle avait lieu ces dernières années près du Zénith; mais la mairie a décidé de la déménager. La Ville a proposé aux forains de s'installer provisoirement, cette année en tous cas, sur l'île du Ramier. Problème, selon les forains : il faudrait de gros travaux pour que lieu soit adapté à l'accueil des manèges et du grand-public. Les premiers manèges auraient du s'installer vendredi dernier, pour que la fête puisse démarrer ce 23 septembre. Or, les lieux ne sont pas en état. Les forains sont accueillis provisoirement à Ondes, tout au nord de la Haute-Garonne.

Une mobilisation qui pourrait s'intensifier

Le dialogue entre les forains et la mairie semble totalement au point mort. Chacun accuse l'autre de refuser le dialogue. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, dénonçait ainsi la semaine dernière une forme de prise en otage, et s'agaçait de la méthode choisie pour se faire entendre. Les forains de leur côté estiment que c'est leur dernière chance de sauver la fête Saint-Michel, qui fait vivre près de 90 familles.

Si aucune date de réunion n'est fixée d'ici là, les forains prévoient de se mobiliser à nouveau mercredi, de 14h à 19h, puis jeudi et vendredi, de 7h à 19h. Ils sont prêts à se mobiliser pendant toute la durée prévue de la fête Saint-Michel, soit jusqu'au 16 octobre. Le mouvement pourrait selon certains se durcir la semaine prochaine, avec des blocages en centre-ville, ou encore des barrages filtrants. Il n'y a pas de manifestation prévue le week-end, pour limiter la gêne, expliquent les forains.