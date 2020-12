A Toulouse, les livreurs ne comptent pas sur le couvre-feu pour faire leur chiffre

Le couvre-feu va faire son retour dès le 15 décembre. Alors qu'on pourrait imaginer que les livreurs toulousains se préparent à un bond de commandes, la situation est plus complexe que cela.

Le gouvernement a tranché cette semaine : le couvre feu sera de nouveau appliqué à partir du 15 décembre, de 20h à 6h du matin. Si les restaurants seront toujours fermés, les livreurs à domicile pourront eux continuer à exercer leur activité. Alors, ce deuxième couvre-feu est-il une aubaine pour la profession? Pas vraiment, à en croire les livreurs rencontrés par France Bleu Occitanie.

Le premier soir du couvre feu le 17 octobre, je suis rentré le soir chez moi bredouille

"Ca va faire pareil qu'au premier couvre-feu. Tout le monde s'attendait à ce qu'on soit très sollicités, mais la concurrence est telle, que le premier soir du couvre feu le 17 octobre, je suis rentrée le soir chez moi bedouille, sans avoir fait aucune commande", raconte Karim. Selon lui, beaucoup de restaurants, n'ayant pas intérêt à rester ouvert tard en couvre-feu, avaient fermé leurs portes.

Des livreurs massés devant les restaurants ouverts

Résultat, les livreurs s'était retrouvés par paquet devant le peu de restaurants ouverts après le couvre-feu. Situation déjà très tendue en confinement, sans couvre-feu selon le représentant du nouveau syndicat CGT des livreurs ubérisés toulousains, le Slut, Yohan Taillandier : "Les plateformes de livraison comme Deliveroo ou Ubereats ont massivement recruté en septembre et octobre. Et ils nous mettent fortement en concurrence. On se retrouve par dizaines devant les mêmes restaurants, ça bouchonne. C'est pas le couvre-feu qui va nous sortir de cette situation". Une image que l'on peut voir tous les jours, notamment devant les grandes enseignes du centre ville de Toulouse.

Avant je faisais 130 euros par jour, aujourd'hui j'avoisine les 65 euros

Autre conséquence, les livreurs se retrouvent à accepter des commandes à très bas coût : " Jamais avait on n'aurait accepté des commandes à moins de 5 euros. Avant je faisais 130 euros par jour, aujourd'hui j'avoisine les 65 euros". Et pour lui, ce n'est pas l'annonce d'un nouveau couvre-feu qui sortira des livreurs toulousains de la situation complexe dans laquelle la crise sanitaire les a mis.

Une manifestation des livreurs toulousains avaient été interdite le samedi 5 décembre, par la préfecture de Haute-Garonne. Ils réclament la fin de la mise en concurrence, le droit aux congés payés et l'accès à la protection sociale en cas d'accident ou de maladie.