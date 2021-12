A Toulouse, les Petits frères des pauvres préparent un Noël aux personnes âgées isolées

Claire Petit est bénévole depuis un an et demi au sein des Petits frères des pauvres, dans son quartier de Toulouse Nord. Cette année, elle s'occupe des fêtes de Noël, et la voilà en train de décharger des kilos de nourriture, de bouteilles et de sacs du coffre de sa voiture. Tout cela, c'est pour le repas de Noël à domicile, que va proposer l'association à ses bénéficiaires ce 24 décembre. Au menu, rillettes de saumon, cuisse de canard confite, haricots, châtaignes, prosecco et un petit verre à déguster à deux, avec un membre de l'association qui viendra passer le déjeuner de Noël.

Claire Petit, elle, habite à Colomiers, travaille à Toulouse et partage son temps entre son travail d'ingénieure et son bénévolat dans l'association : "Il ne faut pas trop le dire, mais je viens de la région parisienne, sourit-elle. J'ai trouvé du travail à Toulouse et j'y suis resté."

Un éloignement qui justifie cet engagement

Et cet éloignement de sa famille parisienne, c'est ce qui justifie, en partie, cet engagement : "Le temps que je ne peux pas donner à ma famille, ça valait le coup que je le donne à d'autres personnes, qui n'ont pas de famille ici. L'effort que cela me demandait était moindre par rapport à l'apport que cela peut procurer. Ce que je ne peux pas donner, je le donne à d'autres personnes."

L'association propose à des personnes âgées seules pendant les Fêtes qu'un bénévole vienne passer le déjeuner avec elle, ou que le bénéficiaire vienne déjeuner au restaurant, pour un repas collectif.

Un travail préparatoire entamé depuis le mois de novembre pour Claire Petit : "Il y a d'abord un recensement, des envies de chacun. Il faut préparer le menu, faire les achats, c'est tout cela qu'il faut coordonner", explique la jeune femme. Entre Toulouse et Muret, 60 bénévoles vont accompagner une centaine de bénéficiaires.