A Toulouse les poubelles débordent

Toulouse, France

Toulouse est de plus en plus sale et ça se voit. Depuis la réduction des collectes d'ordures ménagères de deux à un seul passage dans certaines communes, et de trois à deux passages hebdomadaires dans la majeure partie de la Ville rose, les Toulousains se plaignent de l'amoncellement des déchets : "J'habite à Borderouge : chez moi le local poubelles est blindé donc on n'a plus de solutions, on met les sacs poubelles à côté et devant par terre, c'est vraiment triste", déplore Omar.

Les Toulousains vent debout contre la réorganisation de la collecte des ordures ménagères Copier

Même constat à la cité de l'Hers pour Léa : "Ça s'entasse très vite et ça va même sur la route". Dans certains quartiers l'amoncellement est tel qu'il inquiète certains riverains. "Ça peut causer des maladies, et c'est mauvais pour l'écosystème", alerte Etienne, habitant des Minimes.

Pour justifier la réorganisation, la Métropole met en avant la volonté de faire des économies, et de réduire son empreinte carbone en faisant moins circuler les camions-benne. Elle espère ainsi pousser les Toulousains à s'adapter en sortant leurs poubelles au moment opportun, et en réduisant leurs déchets. Impossible pour Frank, habitant des Minimes : "On se retrouve avec les poubelles à la maison. _C'est à l'industrie de réduire ses déchets, pas à nous_."

Dans certains secteurs, les éboueurs n'ont pas le temps de ramasser tous les déchets. © Radio France - Pierre-François Plessis

Dans plusieurs secteurs, le problème est encore plus profond : la réorganisation des collectes a réduit non seulement le nombre de passages hebdomadaires mais également le nombre de camions-benne dédiés au ramassage. "Certains secteurs sont trop grands pour les collègues qui n'arrivent pas à finir leur tournée", explique Nicolas Refutin, secrétaire général du syndicat force ouvrière à Toulouse Métropole. Résultat : certains bacs ne sont même pas vidés.

Un premier bilan en juin pour la Métropole

Et les riverains ne sont pas les seuls à se plaindre. "Ça se ressent y compris au sein des agents de la propreté : du balayage manuel et du ramassage des corbeilles, affirme le représentant du syndicat. On constate que la ville est moins propre".

Nicolas Refutin : "La collectivité va rapidement rectifier le tir." Copier

Du côté de la Métropole, il est trop tôt pour tirer des conclusions : _"Un bilan de l'harmonisation de la collecte pourra être donné trois mois après sa mise en place, soit à partir de mi-juin", fait savoir le cabinet de Marc Péré, vice-président en charge de la collecte des déchets. Même échéance du côté de Force ouvrière : "C'est une phase expérimentale obligatoire_, affirme Nicolas Refutin. On ne s'inquiète pas trop on se dit que la collectivité va rapidement rectifier le tir." En attendant les poubelles continuent de déborder.