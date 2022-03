A Toulouse les "terrasses Covid" s'arrêtent le 31 mars... au delà c'est l'inconnu

On les appelle communément "terrasses Covid". Les extensions de terrasse autorisées par la mairie de Toulouse pendant la crise sanitaire s'arrêtent le 31 mars. Au delà c'est l'inconnu. La municipalité n'a pas encore décidé comment faire évoluer le règlement. Quelques 450 commerçants, cafetiers, bistrotiers et restaurateurs sont concernés. Ils s'impatientent. Les associations de riverains aussi.

Le "oui mais" des associations de riverains

L'association "60 millions de Piétons" que préside le toulousain Richard Mébaoudj n'est pas opposée au principe des terrasses, elle souhaite juste que leur installation de dérange personne, ni les piétons ni les cyclistes, avec une pensée particulière pour les personnes à mobilité réduite. Il dit "oui aux terrasses là où elles ne dérangent personne mais non là où l'espace public est grignoté par tables, chaises, bacs à fleurs et autres vitres" :

Cela représente une maltraitance évidente pour les piétons - Richard Mébaoudj

Avec les terrasses Covid qui s'ajoutent au millier de terrasses que Toulouse avait déjà avant la pandémie, ce ne sont pas les exemples qui manquent dit t'il :

Place du Capitole, place de la Trinité, au début de la rue Alsace-Lorraine, c'est stressant

Même opposition aux terrasses Covid chez les riverains de l'association "Bien Vivre Toulouse Centre", excédé par les nuisances. Son président Patrick Affre :

Plus il y a de terrasses plus il y a de clientèle potentielle et donc plus de livraisons qui causent des nuisances sonores très tôt le matin jusqu'à très tard le soir

Richard Mébaoudj et Patrick Affre. © Radio France - Pascale Danyel

Les patrons de terrasses ne savent pas comment planifier leur saison

L'impatience se retrouve aussi chez les cafetiers, bistrotiers et restaurateurs. Olivier Bouscatel, président du Groupement National des Indépendants aimerait savoir comment organiser la saison car les beaux jours arrivent :

Pour les professionnels c'est compliqué, on ne sait pas si il faut préparer l'été avec 30 ou 60 places, ça change tout en terme de matériel et de planning - Olivier Bouscatel

Olivier Bouscatel précise que "les problèmes soulevés par les associations concernent de tous petits points de friction qui existaient avant le Covid, des places très connues* où il y a des problèmes de bruit avec le étudiants et peut-être aussi un ou deux endroits pour des problèmes de sécurité". Le commerçant se dit prêt à faire des concessions. Place du Capitole par exemple où il exploite "le Café des Illustres" : "avoir la voie de circulation des voitures qui sert aussi de piétonne et une terrasse à gauche, une terrasse à droite, même moi je trouve ça dangereux. Mais c'est rien. Devant le Capitole on a une trentaine de mètres, on peut reculer nos terrasses de 2M50, finalement ça ne change pas grand chose."

La mairie de Toulouse répond que l'arbitrage est toujours en cours.

*place de la Trinité, l'association "Bien vivre à Toulouse" a enregistré à l'intérieur des appartements des riverains un niveau sonore allant jusqu'à 90 décibels.