À Toulouse, Olivia chouchoute vos animaux quand vous partez en vacances

C'est parfois un casse tête pour les propriétaires d'animaux, quand vient l'été : comment faire garder ses petits protégés quand on part en vacances? Plusieurs options existent. Parmi elles, faire appel aux services d'Olivia près de Toulouse. En mai 2022, elle a lancé son entreprise de garde d'animaux à domicile, Happy Z'animos, basée à Saint-Orens de Gameville. Et ça cartonne.

Réorientation professionnelle

En 2022, après avoir exercé pendant près de 10 ans la profession d'aide à domicile, Olivia décide de se consacrer à sa passion à l'âge de 42 ans : " Je continue à aider, j'ai juste changé de public! C'est un bonheur de s'occuper des animaux tous les jours. Pour la première fois dans un job, j'ai vraiment une reconnaissance. Les animaux sont adorables, leurs maîtres aussi", confie-t-elle.

L'entrepreneure n'a pris que très peu de vacances en un an et demi : " 4 jours seulement de repos. Mais je le vis très bien, j'adore ce que je fais".

Olivia intervient à domicile, pour le nourrissage, l'entretien, les balades aussi.... Ses clients lui confient leurs clés, le reste c'est elle qui s'en charge. La pet-sitter peut s'occuper de chiens, de chats, de lapins, de poules aussi parfois! Son périmètre d'intervention est assez large, sur une partie du sud est de Toulouse (Saint-Orens, Auzielle, Escalquens, Castanet...).

Un agenda bien rempli

Pas la peine de faire appel à Olivia cet été... C'est complet : " J'étais déjà complet au mois de juin pour tout l'été. Je travaille 7j/7, de 7h le matin à 20h parfois le soir. Il y a une vraie demande de garde d'animaux à domicile".

Sur le sujet des abandons d'animaux l'été, Olivia s'agace : " Il n'y a aucune excuse. Il existe toujours des solutions. Quand les gens ont les moyens de partir en vacances, ils ont les moyens de payer une garde pour leurs animaux". Cet été, de nombreux refuges sont déjà pleins à craquer. "Ca me rend malade. Je ne prends pas très cher pourtant, et je ne suis pas la seule à faire ça dans le secteur. Nous sommes plusieurs, mais nous devrions être encore plus", ajoute Olivia, qui préfère y voir de l'entraide que de la concurrence.

La cheffe d'entreprise facture la demi-heure de visite 12 euros et ça tombe à 10 euros s'il faut plus d'une visite par jour. Ses prochaines disponibilités sont en septembre.

