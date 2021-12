A Toulouse, simulation d'accident industriel dans l'usine ArianeGroup, classée "Seveso seuil haut"

Vous allez peut-être entendre résonner une sirène à 9h30 ce jeudi. Elle retentira depuis l'usine Arianegroup sur l'île du Ramier, à Toulouse. Un site classé Seveso "seuil haut", soit le plus haut niveau d'alerte concernant les sites industriels. Ce qui signifie qu'il y a des risques industriels majeurs, liés à la manipulation, la fabrication, l'emploi et le stockage de matières dangereuses.

Un exercice en conditions réelles

L a population n'est pas sollicitée, dans le cadre de cet exercice : uniquement pour les services de secours, les forces de l'ordre, la préfecture et l'exploitant, ArianeGroup. Bien sûr, la mairie sera aussi mobilisée, avec l'activation d'une cellule de crise notamment, qui informera le maire, Jean-Luc Moudenc, en temps réel. La capacité à informer les habitants via leur téléphone portable sera aussi testée.

Alors, incendie, explosion, rejet de produit toxique dans la Garonne ou dans l'air ? Impossible de savoir quel scénario du plan particulier d'intervention a été retenu par la préfecture, pas plus que le nombre de personnes mobilisées. En effet, l'organisation doit être testée le plus possible par surprise, pour être le plus possible en conditions réelles.

Des risques importants

Tous les participants contactés le répètent : ce n'est pas parce qu'il y a un risque qu'ils font cet exercice, c'est parce que la loi les y obligent, tous les 3 ans. Pourtant, des risques existent.

Sur cette île, au centre de quartiers toulousains de plus en plus peuplés, est notamment fabriqué du perchlorate d'ammonium. Une matière dangereuse qui intervient dans la composition du carburant pour lancer les fusées Ariane.

Des accidents, cette usine, située à moins de 5 kilomètres du Capitole, en a déjà connu. En 2007, l'usine appartient encore à l'Etat quand une fuite d'acide chlorhydrique forme un gros nuage blanc. Cet survient alors que l'usine a déjà réduit ses activités depuis AZF dont elle est séparée par la Garonne. Plus de fabrication de phosgène, un gaz très dangereux, seulement 87 salariés travaillent désormais sur place au lieu de 600 auparavant et 20 millions d'euros sont débloqués pour sécuriser le site.

Mais ces mesures ne paraissent pas suffisantes à Antoine Maurice, chef de file des écologistes, dans l'opposition au conseil municipal de Toulouse. "On ne peut plus accepter que des usines à tel niveau de risque soit au cœur d'une telle ville", martèle-t-il. Les écologistes demandent un renforcement des contrôles mais aussi de "déménager en dehors de zones urbanisées les usines à haut niveau de risque". Une demande similaire à celle des riverains de l'usine de Fondeyre, au nord de Toulouse.