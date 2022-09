Tourisme spatial : à Toulouse, deux entreprises conçoivent un ballon qui voyagera dans la stratosphère

Et si on allait dans le stratosphère grâce à un ballon dirigeable conçu à Toulouse ? Les sociétés Stratoflight et Expleo ont imaginé une capsule capable de monter à 35 kilomètres d'altitude avec des passagers qui pourraient sortir sur un balcon. Premiers tests d'ici deux ans.

La capsule pourra monter à plus de 35 kilomètres d'altitude.

La semaine dernière, les sociétés toulousaines Stratoflight et Expleo ont présenté au Congrès International d'Astronautique à Paris un projet de ballon qui permettrait de voir la Terre depuis l'espace. Un projet très concret puisqu'une capsule a été conçue. On appelle ça dans le jargon des "vols d’un véhicule stratosphérique habité avec sortie extravéhiculaire" car on parle aussi de sortir de la navette pour flotter en combinaison dans le proche-espace.

On distinguera la courbure de la Terre

Cette navette qui fonctionne à l'hydrogène vert monterait en deux heures à 35 kilomètres d'altitude dans la stratosphère. Cette capsule mesure huit mètres de long, quatre mètres de large et trois mètres de haut. Elle pourra accueillir quatre passers et deux pilotes. Une fois les 35.000 mètres atteints, depuis le ballon, les passagers pourront se diriger sur le balcon et contempler la vue.

À cette altitude, on distingue la courbure de la Terre. "En décollant depuis Toulouse, l'horizon permettrait de voir une ligne d'Amsterdam jusqu'à Barcelone", explique Christophe Cazes, le directeur de l'innovation d'Expléo, la société d'ingénierie de Saint-Martin-du-Touch habituée à travailler avec tous les grands noms de l'aéronautique. Cette sortie extra-véhiculaire se fera avec une sorte de combinaison spatiale qui équipe les passagers et les pilotes dès le départ, la cabine n'étant ni pressurisée ni réchauffée.

Six personnes pourront monter à bord de la capture. - Stratoflight / Expleo

Premiers tests sans passagers d'ici deux ans, 200.000 euros le ticket

Ce serait alors l'une des premières expériences en restant dans la stratopshère et en pouvant l'observer. L'expérience s'adresse aux scientifiques, financés par des fonds privés et aux particuliers qui en ont les moyens.

Le prix dépendra notamment de l'entreprise qui nous fabriquera nos combinaisons spatiales. On devrait se situer autour d'un peu plus de 200.000 euros le vol. — Arnaud Longobardi, cofondateur de Stratoflight et pilote

Stratoflight, qui a lancé le projet il y a deux ans et demi devrait gérer l'exploitation des vols avant de la confier à terme à un opérateur de vols. Les premiers vols d'essai en pilote automatique, sans passager ni pilote, devraient avoir lieu d'ici deux ans. "Une fois qu'aura fait les vols tests, on pourra parler de vols commerciaux mais pas avant", tempère le chef d'entreprise. Les réservations devraient tout de même ouvrir en 2023. La start-up basée à Labège (Haute-Garonne) espère monter une de ses deux bases en France, ce qui n'est pas acquis car les vols au-dessus d'habitations en France sont strictement encadrés. La plupart des vols de ce type sont en général réalisés en Suède ou au Canada.