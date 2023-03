À Toulouse, un procès fictif pour sensibiliser les jeunes aux violences conjugales

Un faux procès pour permettre aux jeunes de mieux appréhender la problématique des violences conjugales. Cette audience fictive de cour d’assise était organisée ce mercredi par la Région Occitanie dans le cadre du 8-Mars, la Journée internationale des droits des femmes. L’auditoire, principalement composé de lycéens, a pu écouter l'histoire d'une femme victime de violences qui finit par se retourner contre son mari en le frappant violemment avec une poêle, agression qui l’a plongé dans le coma.

Des comédiens et de vrais experts

Les personnages, comme l’accusée, son mari et les magistrats étaient joués par des comédiens. Mais ce sont de vrais experts des questions de violences conjugales qui sont appelés à la barre pour témoigner, comme Sarah Del Hierro, qui est éducatrice : "La violence ne commence pas avec une gifle : avant la gifle, les femmes subissent des humiliations, du dénigrement, sans même repérer qu'il s'agit là de violences. La gifle est la continuité d'un processus de violence déjà enclenché."

Quelles sont les causes et les mécanismes de la violence ? Quel rôle pour l'éducation ? Des questions décortiquées par les experts pendant plus de deux heures au terme desquelles le faux jury finit par acquitter la femme accusé de tentative de meurtre sur son mari. Un procès plus vrai que nature, pour Thomas : "On sait que c'est fictif, mais c'est autre chose que de le voir à la télé ou de l'entendre à la radio. Franchement, c'était prenant !"

Encore du travail de sensibilisation

Avec les réseaux sociaux, les jeunes entendent davantage parler de violences faites aux femmes, amis c'est à double tranchant, pour Lou, lycéenne à Muret : "On m'a déjà dit que nous, les filles, nous dramatisions, que nous ne parlions que de ces histoires de violences faites aux femmes. Je connais quelqu'un qui a vécu des choses pas faciles, mais les autres lui ont reproché de faire son intéressante."

Il y a donc encore un vaste travail d'éducation a réaliser pour Gwënaelle Guerlavais, l'animatrice de cette journée : "Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est une génération qui n'a pas toujours conscience de ce que sont les violences faites aux femmes. Il y a eu des sondages qui expliquent que pour eux, une gifle n'est peut-être pas si grave que ça. C'est assez déroutant. On aimerait tellement se dire que tout ça est réglé et qu'on peut compter sur cette nouvelle génération, mais on sent encore des grosses zones de fragilité. Il faut donc qu'on soit intransigeant dès qu'il y a la moindre violence. Il ne faut rien laisser passer."

En 2021, derniers chiffres révélés par les autorités, les violences conjugales ont augmenté de 21% par rapport à 2020. Un chiffre à replacer dans un contexte de libération de la parole et d’amélioration des conditions d’accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie.

Selon le collectif "Féminicide par compagnon ou ex", 111 femmes ont été tuées l'an dernier dans des contextes des violences conjugales, 29 depuis le début de l'année 2023.