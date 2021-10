A Toulouse, une vraie fête pour La Marche des Fiertés

Ils étaient plus de 12.000 à participer à ce cortège coloré, joyeux et que l'on remarquait de loin. Des drapeaux arc-en-ciel, des chars, la musique à fond... Ca faisait longtemps qu’une telle ambiance n’avait pas retentie dans les rues de Toulouse, plutôt habitués aux cortèges anti-pass sanitaire les samedis après-midi.

La 26ième Marche des Fiertés toulousaine s'est déroulée sans heurt ce samedi 9 octobre. Aussi appelée la Pride, elle met en avant chaque année le mouvement LGBTQI+ (pour lesbiennes, gays, bi, transsexuels, queers, intersexués....).

"C'est génial, on est juste fiers", sourit David, en dansant avec des amis. Une fierté, une joie, une envie de danser contagieuse pour tout le monde. Les passants s'arrêtent et filment, sourire aux lèvres, le passage des chars et les déguisements bigarrés. "Franchement c'est une très belle surprise, ça fait du bien après ces mois difficiles, on se rend compte qu'on a juste envie d'être solidaires", assure Christophe, qui prend les chars en photo accompagné de sa fille.

Les chars ont défilé dans les rues de Toulouse, comme ici rue d'Alsace-Lorraine. © Radio France - Marion BOTHOREL

A 57 ans, Laurent ne rate aucune Marche des Fiertés, avec celui qui est devenu son mari il y a huit ans : "à presque 60 ans, on a un peu l'impression d'être des papis mais on veut être présents, parce qu'il y a encore beaucoup de combats à mener, pour que l'on devienne quelque part la normalité".

Tous les âges marchent ou se sensibilisent à la cause LGBT, comme Milo, que sa maman, Sévèrine, porte sur ses épaules "pour qu'il devienne un adulte tolérant, c'est un moment familial". Cette ambiance de Carnaval s'est achevée sans heurt, tard dans l'après-midi.