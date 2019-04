A Tourcoing, les enfants de la crèche invitent les résidents de la maison de retraite

Tourcoing, France

C'est de la volonté de l'ex-directrice des "Orchidées" de proposer à ses résidents un contact avec le plus jeune âge, qu'est née en 2012 la crèche "Le Jardin des Orchidées". Intégrée au jardin de l'EHPAD, elle est depuis devenue "Rigolo comme la vie" et accueille une vingtaine de tout-petits âgés de deux mois et demi à quatre ans.

Une fois par semaine, les enfants traversent le jardin de la résidence "Les orchidées" pour retrouver un groupe de résidents avec qui ils partagent différentes activités manuelles (pâte à modeler, peinture, crayonnage, cuisine) des ateliers de motricité (jeux de ballons, parcours) ou des temps de jeu libre. Une fois par mois, un repas en commun est également organisé à la résidence.

Ce vendredi matin, ce sont quatre résidentes qui se déplacent à leur tour dans les locaux de la crèche pour un temps de lecture avec les tout-petits. Les enfants retrouvent certaines habituées avec enthousiasme et écoutent sagement les contes lus par l'équipe. Puis les enfants se dirigent vers Betsy, Marie-Thérèse, Jocelyne ou Simone avec un livre et celles-ci commencent à leur faire la lecture.

"L'enfant c'est le meilleur des médicaments"

Chaque rencontre est l'occasion de constater la complémentarité entre les générations: ainsi les enfants travaillent leur capacité d'attention ou apprennent la minutie au contact des résidents, plus patients.

😍 A Tourcoing, la crèche @RCLV_Officiel est installée au cœur d'un #EHPAD pour favoriser le lien #intergénérationnel. Pour en savoir plus, cliquez ici 👉 https://t.co/lH6Kh488Dqpic.twitter.com/pxtO1PsBd4 — One Heart (@OneHeartFr) April 25, 2019

Ces derniers sont très émus de reprendre contact avec les plus jeunes, comme le raconte Clément Callens, animateur de la résidence "Les Orchidées": "Nous avions une dame qui ne parlait plus. L'enfant est venu vers elle et elle s'est mise à lire le livre et à chanter une chanson, elle continuait de parler arrivée à la résidence. Tout le monde était ébahi parce qu'on avait pas entendu le son de sa voix depuis quelque temps. C'est pour cela que je dis que l'enfant c'est le meilleur des médicaments".

De leur côté, les enfants font l'apprentissage de l'attention à l'autre. La directrice de la crèche Camille Leman témoigne d'un échange de savoir permanent lors de ces séances entre générations: "Ça peut être simplement un sourire, des jeux, tendre la joue, serrer la main, expliquer comment on fait".

Marie-Thérèse et Jocelyne lisent un conte aux enfants de la crèche. A l'arrière plan, le jardin de la résidence "Les Orchidées" © Radio France - Louis Fiatte

Les résidentes ont le contact facile avec les enfants. "Ça me détend: quand on est arrivées, ils étaient tous à la porte en train d'attendre qu'on ouvre, c'est mignon" raconte Simone. "J'ai beaucoup de patience. Un enfant, ça gesticule, ça s'exprime à sa façon, et moi je les comprends" explique quant à elle Jocelyne.

Ces contacts réguliers sont aussi l'occasion de semer dans l'esprit des tout-petits l'idée de prendre soin des personnes âgées, une population appelée à augmenter dans notre société vieillissante.