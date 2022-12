A Tours, des détenus confrontés à des employeurs lors d'un job dating au sein même de la maison d'arrêt

On a désormais l'habitude de ces job dating, ces rencontres demandeurs d'emploi/employeurs, organisés un peu partout, et pour tous les secteurs d'activité. Mais celui qui s'est déroulé ce vendredi est complètement inédit. C'est le premier du genre organisé à la maison d'arrêt de Tours.

Ce job dating a été le point d'orgue de toute une semaine dédiée à l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans dans l'idée, bien sûr, de préparer leur sortie de prison. Au total, huit détenus ont participé aux ateliers, et tous ont pris des contacts pour un futur contrat, ou un prochain intérim.

Créer un lien entre le dedans et le dehors

Comme n'importe où ailleurs, des tables sont disposées à intervalles réguliers, une chaise de chaque côté, pour l'employeur et pour le demandeur d'emploi. Pas de surprise non plus dans les échanges entendus. "Vous êtes posé, vous présentez bien. Il n'y a aucun doute que vous arriverez à faire ce que vous voudrez. Le métier de commercial, vous y arriverez" entend-on à une table. "C'est vrai que je peux parler à tout type de personne. J'arrive bien à m'entendre avec tout le monde".

Si on n'arrivait pas dans cette salle après avoir franchi les lourdes portes de la prison, et passé plusieurs sas de sécurité, on pourrait se croire dans un job dating tout à fait classique. Mais il n'en est rien. Enzo est arrivé ici il y a quatre mois, il sortira en début d'année. Mais dans sa tête, c'est un peu comme s'il était déjà dehors. Le sourire ne quitte plus ses lèvres. "C'est ici que ça m'a donné envie. Avant, je n'avais pas envie de travailler. Et puis Emilie m'a boosté. Elle est super gentille, c'est elle qui m'a donné envie de travailler".

"C'est gagné quand ce matin il me dit, en fait, j'ai super envie d'essayer le BTP"

Emilie dont il est question, c'est Emilie Desmarchelier. Elle est chargée de projet justice à la mission locale de Touraine, l'une des structures à l'origine de ce job dating. "J'admire l'honnêteté dont il a fait preuve puisque effectivement on était là-dessus au début. Il ne savait pas trop. Il n'avait pas d'idée précise d'orientation professionnelle. Mais pour moi, c'est gagné quand ce matin, il me dit, Emilie, en fait, j'ai super envie d'essayer le BTP, je te rappelle en sortant ! Et voilà, on va travailler pour aller vers autre chose et pouvoir trouver une situation professionnelle. Donc oui, pour moi c'est gagné".

"On peut vraiment construire notre vie professionnelle. Au lieu de faire des conneries dehors"

"Rester en cellule tout le temps, galérer, c'est chiant à force" raconte Enzo. "T'es là toute la journée à rien faire. On peut vraiment construire notre vie professionnelle, notre vie avec une copine, avoir des enfants, avoir un appart. Au lieu de faire des conneries dehors, tout ça, ça sert à rien. C'est pas des trucs intéressants de passer sa vie ici, tu perds du temps".

"Leur dire qu'il y a eu une erreur de faite à un moment donné et que c'est possible de travailler derrière"

Enzo a pu reprendre confiance en lui, comme les autres détenus présents face aux employeurs. Et c'est aussi ça l'idée pour Sandrine Georges, chargée d'accompagnement à l'agence Id'ées Intérim. "L'idée, c'est vraiment aussi de leur dire qu'il y a eu une erreur de faite à un moment donné et que c'est possible de travailler derrière. C'est possible de s'insérer ou de se réinsérer, qu'on est là pour ça, les accompagner sans aucun jugement, sans aucun a priori, sans aucun préjugé. Donc oui, il y a effectivement des personnes qu'on va revoir une fois qu'ils seront sortis et d'autres qu'on reverra ici. On continuera d'accompagner, on les mettra aussi en relation avec nos différents partenaires".

Quant à Enzo, il a déjà de bons contacts avec une boîte de BTP, et surtout de l'espoir. "Plus qu'avant ! Avant j'en avais pas du tout, mais là c'est bon, j'en ai".