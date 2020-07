A Tours, la démolition de la barre Saint-Paul a commencé au Sanitas

A Tours, la barre Saint-Paul est progressivement démontée depuis ce mercredi matin. Cette barre, qui abritait il y a encore peu commerces et logements, est un vrai symbole du quartier sensible du Sanitas. Sa démolition est la première étape d'un vaste chantier de réhabilitation.

Le vaste projet de rénovation du quartier du Sanitas à Tours prend vraiment corps depuis ce mercredi matin. La démolition de la barre Saint-Paul, sur la place du même nom, a en effet débuté dans ce quartier sensible du centre de Tours. Pas de grosse explosion à attendre, cette barre qui abritait il y a encore quelques mois commerces et logements va être progressivement démontée par morceaux par des pelles mécaniques. L'opération va durer deux mois, jusqu'à mi-septembre.

Une destruction qui ne rend pas vraiment les habitants nostalgiques

Dans les allées du marché, Mohamed, tasse de thé à la main, nous raconte la convivialité des rassemblements en bas de cette barre Saint-Paul, de l'ambiance familiale selon ses mots. Il nous dit aussi la difficulté pour les personnes âgées de faire leurs courses, maintenant que boulangerie, boucherie, station service du rez de chaussée ont disparu. C'est aussi l'avis de Manuel et Afif, plus de 20 et 30 ans chacun dans ce quartier. "Il y avait une boulangerie, des magasins, c'était facile d'acheter des choses, chercher le pain. Les personnes âgées allaient à la Poste, c'était pas trop loin et là c'est trop loin. On avait tout ce qu'il faut, et là d'un seul coup, ça disparaît".

Pour autant, eux ne sont pas aussi nostalgiques que Mohamed. C'est Afif qui dresse le portrait d'un quartier qui a bien changé ces dernières années. "Il y a beaucoup de jeunes en dessous des tours, les vieilles personnes ont peur. Ce qui ne va pas, c'est que beaucoup de jeunes venaient du soir au matin faire du bruit, avec les motos, et je vous parle pas d'autre chose aussi !".

Cet "autre chose" qu'Afif ne dira pas, Typhaine non plus ne l'a pas dit au micro. Tous ces habitants parlent de cette tour qui était propice aux rassemblements certes, mais aussi aux trafics de toutes sortes, trafic de drogue surtout. Une autre habitante témoigne. Il y a certaines heures où il ne fallait tout simplement pas s'y promener.

Un démontage qui acte le début du grand changement attendu

Les travaux de démontage de cette barre ont donc débuté ce mercredi matin, et pour deux mois. Cette barre est inhabitée, et cela fait déjà plusieurs mois que sa démolition se prépare, entre dévoiement des réseaux de chaleur, opérations de curage, désamiantage et mise en sécurité. Ce démontage acte officiellement le début du grand changement attendu. Un changement symbolisé par ces simples chiffres. 472 logements sociaux vont être démolis, 409 logements vont être construits, mais pour du privé. Les logements sociaux ont eux été reconstruits, en dehors du quartier. 136 logements en accession sociale vont aussi être créés.

L'idée, c'est de remettre de la mixité sociale dans ce quartier sensible du coeur de ville, le plus pauvre du département, remettre de la mixité en faisant donc baisser le pourcentage de logements sociaux, il était avant la rénovation de 93%. Le vaste chantier de réhabilitation du Sanitas va durer près de 10 ans pour un montant de 128 millions d'euros.