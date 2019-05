A Tours, la Dreamhack consacre des champions de Bowling virtuel âgés de 76 et 73 ans

La Dreamhack est le rendez-vous incontournable des fans de jeux vidéo, des amateurs de sensations fortes et de compétitions numériques. Le parc des expositions de Tours accueille jusqu'à dimanche 15 000 participants, 1000 joueurs, et plusieurs milliers de spectateurs.

Indre et Loire

Au parc des expositions de Tours, la Dreamhack a accueilli ce vendredi la finale inter-régionale du trophée Senior de Wii Sports Bowling, autrement dit des champions des jeux de bowling vidéos âgés de 76, 80 ou 83 ans. Ils se prénomment Jean-Claude, Maria, Christiane, Jacqueline ou Marie-Brigitte. Ils venaient de foyers-logement de Tours et de La Flèche dans la Sarthe, accompagnés par leurs coaches, des jeunes en service civique. Dans une ambiance digne d'une Dreamhack pour ados, on a pu constaté que le Wii Sports Bowling était un bon moyen de connecter les seniors aux outils numériques.

La finale a consacré une équipe du foyer-logement Gutenberg de Tours géré par le Centre Communal d'Action Sociale. Jean-Claude et Maria sont âgés de 76 et 73 ans. Pour Jean-Claude, cette finale de Wii Sports Bowling a été aussi intense qu'une vrai partie de bowling.

En général, je ne suis pas trop émotif, je m'énerve pas de trop, mais là j'étais vraiment sur des charbons ardents, il y avait de la pression -Jean-Claude 76 ans

Maria a 73 ans, et Jean-Claude, n'ont eu que que quelques jours d'entrainement et pourtant tous deux reproduisent plutôt bien les gestes du bowling avec la télécommande Wii à la main. Leur entraînement a été fait par des jeunes en service civique, des coaches attentionnés.

Au début c'était compliqué car il y avait des personnes âgées qui ne voulaient pas pratiquer ce jeu vidéo et d'autres qui en avait envie. Et puis les manettes, ils avaient du mal à la manipuler, elles leur échappaient souvent. Mais à la longue, on a réussi à en faire des chamions du Wii Sports Bowling! -Anaëlle, coache actuellement en service civique

Pour les seniors, le Wii Sports Bowling est donc une formidable opportunité de renouer le lien intergénérationnel avec des jeunes. Et outre le plaisir de jouer, Christophe Girard, de la Macif, insiste sur les bienfaits pour maintenir l'autonomie des personnes âgées:"on a une étude qui nous prouve que de les faire jouer au bowling çà leur fait du bien physique et moral, en plus c'est une approche des nouvelles technologies numériques par leur côté ludique".

L'équipe vainqueur a atteint le score de 159 en réalisant quelques strike et quelques spares. Les amateurs de bowling apprécieront. Aujourd'hui, les champions professionnels de jeux vidéo reprennent entièrement possession du parc des expositions. La Dreamhack c'est plus de 1000 joueurs et plusieurs milliers de spectateurs en 3 jours jusqu'à dimanche.