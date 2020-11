Tous les bars ne sont pas fermés à Tours ! Le Bar Bidule a rouvert ce mercredi, un lieu particulier puisqu'il est destiné aux enfants. Ils peuvent d'habitude y jouer, faire des ateliers, boire et manger. Avec le confinement, il n'est plus possible de se restaurer au sein du local de l'association.

À Tours, le Bar Bidule rouvre pour le plus grand plaisir des enfants et des parents

"Je suis heureux !" "Moi aussi, moi aussi !" C'est clair, tout le monde est d'accord, la réouverture du Bar Bidule, c'est chouette ! Après deux semaines de reconfinement, Sarah et Nora étaient impatientes de se revoir. "J'aime bien jouer avec elle et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu... On peut jouer, faire plein de galipettes et même se déguiser !"

Le lieu a pu rouvrir après en avoir eu l'autorisation par la préfète d'Indre-et-Loire, étant donné qu'il est géré par une association. D'habitude, les familles peuvent manger et consommer sur place. Avec le confinement, les bénévoles ne peuvent proposer que de la vente à emporter.

Mais le principal est ailleurs : ce sont les retrouvailles entre parents et enfants qui sont importantes.

"C'est une période qui n'est pas évidente. Les mercredis, les enfants n'ont plus forcément leur activité, explique Clarie Moreau, présidente de l’association Bidul Buk, qui gère le Bar Bidule, donc là ça fait un espace un peu ressource et ça soulage, surtout dans cette période d'isolement."

S'aider entre parents

Certains parents viennent au Bar Bidule chercher une manière de rompre cet isolement. "Ici, on peut parler à quelqu'un sans savoir ce qu'il fait, d'où il vient, confie Linda, bénévole depuis 2 ans, raconter ses petits ou gros soucis avec son enfant. C'est un lieu où la parole peut circuler et c'est essentiel."

Sarah et Nora, très heureuses de se revoir et de pouvoir jouer du piano © Radio France - Marcellin Robine

Seuls les 250 adhérents à l'association peuvent se rendre au Bar Bidule mais les familles intéressées peuvent toujours adhérer même pendant le confinement. Le Bar Bidule est ouvert de 10h à 18h chaque mercredi et entre 15h et 18h les samedis et dimanches.