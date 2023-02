A Tours, le Florilège vocal, concours de chant choral, s'arrête après 50 ans d'existence

Les amateurs peuvent décocher la date dans leur calendrier. Il n'y aura pas de Florilège vocal cette année à Tours, il n'y en aura d'ailleurs plus jamais. L'association qui organise depuis cinquante ans ce concours international de chant choral annonce son arrêt. Chaque année, ce festival accueillait pourtant les meilleurs chœurs du monde entier. Cela devait encore être le cas cette année, mais l'édition prévue du 5 au 7 mai prochain est donc annulée.

Une baisse des subventions publiques en cause

La faute, selon son président Sébastien Durand, à la baisse drastique de la subvention de la ville de Tours prévue pour cette année. Une baisse qui n'est bien sûr pas sans lien avec l'inflation. "Il y a six ou sept ans, nous avions une subvention qui était de 60.000 € de la ville de Tours. Et là, pour l'année 2023, on nous a annoncé au mieux une subvention de 30.000 euros. Donc ça fait une réduction de moitié. Nous, nous avions expliqué que, de toute façon, nous ne pouvions pas continuer avec la diminution qui avait déjà été constatée. Et là, on nous annonçait une diminution encore accrue. Il arrive un moment où nous ne pouvons plus assumer tout ça".

Il reconnait que la subvention de la ville de Tours est en baisse continue depuis 2015, que la diminution avait donc commencé bien avant la mandature actuelle. Ce que ne manque pas non plus de rappeler Christine Blet, adjointe à l'éducation populaire à la mairie de Tours. Elle ajoute que la ville n'est pas la seule à avoir proposé une baisse de subvention cette année, la DRAC (la Direction régionale des affaires culturelles) et le département l'avaient aussi fait. Mais elle pointe du doigt un problème plus structurel.

"Si une association n'a pas un peu ses fonds propres, ça pose quand même un souci de développement"

"Le souci de ce festival, c'est qu'il ne repose en grande partie que sur les subventions publiques, or si une association n'a pas un peu ses fonds propres, ça pose quand même un souci de développement au regard de l'inflation, puis au regard de l'augmentation des frais de transport" détaille Christine Blet. "Le seul public tourangeau ne vient pas forcément dans la salle du Grand Théâtre, parfois il y avait encore des places vides et le plus gros du public était constitué des choristes eux-mêmes".

La ville assure avoir proposé d'autres pistes au Florilège vocal, comme par exemple d'organiser le concours international tous les deux ans, ce que l'association aurait refusé. Pour Sébastien Durand, l'abandon de ce festival est un vrai regret. "Il y a eu des chœurs qui venaient de Lettonie et qui pouvaient rencontrer des chœurs venus des Philippines. On avait un concert final gratuit place de la Résistance, tous les chœurs en train de chanter devant un public très nombreux. Et puis, à la fin, le chant commun chanté par tous les chœurs, ensemble, du monde entier. C'est quelque chose d'emblématique que malheureusement nous n'entendrons plus à Tours".