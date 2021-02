A Tours, le maire plaide pour une réouverture des musées, avec des visites par groupe de huit personnes

Le maire de Tours et son adjoint à la Culture demandent à la préfecture de rouvrir partiellement les musées de la ville. Ils proposent plusieurs conditions. Ils mettent en avant "le bien-être et la santé mentale" des habitants.

Dans une lettre adressée aux médias ce vendredi, le maire écologiste de Tours, Emmanuel Denis, et son adjoint à la Culture Christophe Dupin, demandent à la préfecture d'autoriser la réouverture des musées de la ville. Sous plusieurs conditions.

Des visites de musée par groupe de huit personnes

Des visites d'1h30 par groupe de huit personnes pourraient ainsi se tenir dans différents lieux culturels, le musée des Beaux-Arts, le musée du Compagnonnage, le Muséum, le Château de Tours, le Grand Théâtre et le CCCOD. Ces personnes seraient inscrites via les services sociaux de l’université ou de la ville. Des concerts mobiles dans la ville au mois de mars et d’avril pourraient aussi être organisés.

Des concerts mobiles dans la ville

La ville de Tours informe également mettre à disposition gratuite des artistes la salle Ockeghem et l’espace Jacques Villeret, ainsi que des équipes techniques pour des accueils de résidence, de répétition, de création ou de captation, le temps du maintien de la fermeture des lieux culturels.

Le maire et son adjoint disent ne pas pouvoir "admettre la doctrine d’exception culturelle inversée du gouvernement qui maintient fermés les lieux culturels sous prétexte que ce ne sont pas des lieux marchands, alors que les galeries d’exposition privées et les centres commerciaux sont autorisés à ouvrir".