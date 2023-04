A Tours, le mal-être étudiant progresse, les consultations psychologiques explosent

C'est un problème dont on vous parle régulièrement depuis la pandémie et qui est loin de s'arranger. La vie d'un étudiant n'est parfois pas un long fleuve tranquille ! La preuve, depuis 2020, les demandes de consultations psychologiques explosent dans les deux services tourangeaux qui en proposent gratuitement aux étudiants.

+30% au SSU, le Service de santé universitaire de Tours, +150% au BAPU, le Bureau d'aide psychologique universitaire de Tours qui célèbre d'ailleurs cette année ses 50 ans d'existence.

Devant la fac des Tanneurs à Tours, Océane ne réfléchit même pas quand on lui demande si sa vie d'étudiante en première année d'histoire et d'archéologie est facile. Elle interrompt sa partie de cartes improvisée avec ses amis et nous répond "non", tout simplement. "Le stress, souvent en rapport avec l'université, les partiels, énormément de crises d'angoisse et d'anxiété".

"On a la pression des études, la pression de gérer un budget"

Pour sa camarade de classe, Méline, le problème est surtout financier. Elle vit chez son père mais elle aimerait tellement habiter ailleurs. "Je vis avec 180 € par mois et je dois payer toutes mes factures moi-même, mon forfait téléphone, la voiture, l'essence, l'assurance, les frais scolaires. Je paye tout, sauf le loyer, l'électricité et l'eau".

Et pour elle non plus, le statut d'étudiant n'est pas facile à porter. "On a la pression de réussir les études, la pression de la famille, on a la pression de gérer un budget, comme un adulte, mais en même temps, des fois, on nous considère encore un peu comme des enfants. C'est pas évident tous les jours".

La pandémie en partie en cause

Océane revient aussi sur ces années Covid, ces années de lycée qu'elle a passées en partie confinées et dont on voit bien qu'elle n'est pas sortie indemne. "Au début, je le vivais bien parce que j'avais l'impression que c'était un peu comme des vacances. Sauf qu'au fil des semaines, il y avait le fait que j'étais qu'avec mes parents, que je voyais plus mes amis, que je voyais moins de monde. Aujourd'hui, je vois les répercussions où j'ai de plus en plus de mal à être avec du monde. Donc oui, ça a eu un impact assez négatif". Aujourd'hui, le blocus qu'elle maintient avec ses amis devant la fac des Tanneurs de Tours lui permet justement de recréer du lien, de s'ouvrir socialement assure-t-elle.

"Le volet écologique aussi les perturbe et les questionne beaucoup"

Toutes ces angoisses, toutes ces difficultés, le docteur Emilie Arnault les entend au quotidien dans son SSU, le Service de santé universitaire. Elles sont liées à la nature même de la vie étudiante, l'éloignement familial, l'isolement géographique, l'autonomie, mais pas seulement selon elle. "Il y a des facteurs spécifiques qui sont propices à la déstabilisation et aux conduites à risque de manière générale. Et puis après, il y a tout ce qui va être anxiogène dans notre société aujourd'hui, la pression de la performance, l'incertitude de l'avenir, ils font des études, mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont avoir derrière ? Le volet écologique aussi les perturbe et les questionne beaucoup. Donc il y a tout un ensemble de facteurs, à la fois propres à leur âge et propres à la société dans laquelle on évolue aujourd'hui qui favorise cette souffrance".

Marie-Hélène Lagrue, psychologue clinicienne d'un autre service d'aide psychologique aux étudiants de Tours, le BAPU, élargit le propos. "Leurs questions, c'est surtout l'amitié, l'amour, la réussite des études. Qui suis-je ? Qu'ai-je envie de faire de ma vie ? C'est rare que nous ayons des préoccupations en termes d'éco-anxiété ou de ce qui se passe en Ukraine. Ils sont préoccupés de leur environnement. Ils tiennent à y prendre leur part, leur place. Mais ça ne s'exprime pas de cette manière".

Des listes d'attente qui s'allongent

Résultat, dans leurs services, les consultations sont en hausse depuis 2020. De 30% au SSU. De 150% dans l'autre service d'aide psychologique aux étudiants de Tours, le BAPU. Pour faire face, celui-ci a du recruter deux psychologues contractuels supplémentaires. Pourtant, soixante étudiants sont toujours sur liste d'attente. Ils ne seront pas vus, au mieux, avant septembre.

