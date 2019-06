A Tours, le Sanitas pourra compter sur 47 millions d'euros donnés par l'Etat

Indre-et-Loire, France

L'Etat a officiellement donné 47 millions d'euros à la ville de Tours ce vendredi pour qu'elle rénove son quartier du Sanitas. Cela s'est fait au sein de l'hôtel métropolitain. Le directeur de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, était venu spécialement pour signer la déclaration d'engagement. Il était aussi venu réaffirmer des financements déjà actés pour trois autres quartiers de la métropole, Maryse Bastié à Tours, la Rabière à Joué-lès-Tours et la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps.

Plus d'un quart des financements apportés par l'Etat

Ces quatre projets représentent à eux seuls un investissement global de 192 millions d'euros, dont 55,6 millions d'euros seront donc apportés par l'ANRU. Le projet de rénovation le plus important est celui du Sanitas, le quartier le plus pauvre du département, avec 125,6 millions d'euros au total qui sont mis sur la table (dont 47 millions versés par l'Etat). Et pourtant il n'y a pas que des aspects négatifs dans ce quartier, reconnaît lui-même le directeur général de l'ANRU, Nicolas Grivel. "Par rapport à d'autres quartiers dans d'autres endroits en France, il a été entretenu, il a un cadre de vie qui s'est amélioré avec l'arrivée du tram, il y a des éléments d'atouts positifs de ce quartier qui est bien situé. Pour autant il connait des difficultés. Il a une image, une attractivité qui reste difficile et puis aussi une concentration de population qui est elle-même en difficulté".

"Il n'y a pas que le curseur sécurité qu'il faut actionner" - Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours

Car il est là le coeur du problème, ces 93% de logements sociaux concentrés dans ce seul quartier. L'idée, c'est de passer à 80%, via la démolition de 472 logements et la construction de 545 autres, privés et en accession sociale. L'idée, c'est aussi de mieux lutter contre la délinquance. C'est en tout cas ce qu'espère le maire de Joué-lès-Tours Frédéric Augis. Lui a connu près de 200 incendies de voitures depuis fin octobre et il va bientôt voir un projet de rénovation urbaine dans son quartier de la Rabière. "Lorsque vous avez des soucis, il n'y a pas que le curseur sécurité qu'il faut actionner. Ca peut fonctionner à court terme, mais à moyen et long terme, comment on fait mieux vivre des habitants dans un quartier ? Et le programme de rénovation urbaine fait partie des curseurs qu'il faut actionner".

Et même si cela coûte de l'argent. A Tours par exemple, 46 millions d'euros vont être consacrés sur 10 ans à la rénovation du Sanitas, soit près de 5 millions d'euros par an. A titre de comparaison, son budget annuel d'investissements est de 35 millions d'euros.

Jusqu'en 2024, l'ANRU va ainsi financer près de 400 quartiers prioritaires en France pour un montant de 10 milliards d'euros. En Indre-et-Loire, la rénovation urbaine débutera par le projet du Sanitas, avec dès l'automne prochain, la démolition de la barre Saint-Paul. Les démolitions devraient aussi intervenir rapidement à Joué-lès-Tours et à Saint-Pierre-des-Corps. Dans ce dernier cas, cela passera pas la destruction du centre commercial de la Rabaterie, même si on a encore aucune date précise pour l'instant.