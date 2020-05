A Tours, "Le truc en plus" offre quelques heures de répit à des parents d'enfants ou d'ados handicapés

Après plus d'un mois et demi, le confinement est difficile pour la plupart des gens. Il l'est encore plus pour les parents qui doivent s'occuper d'enfants ou d'adolescents. A Tours, du 4 au 10 mai, des bénévoles vont prendre le relais quelques heures pour permettre aux parents de souffler.

Une expérimentation, à Tours, pour soulager des parents d'enfants ou d'adolescents handicapés : du mardi 4 au dimanche 10 mai, des spécialistes de l'accueil des handicapés se mobilisent bénévolement pour accueillir des jeunes de 3 ans à 15 ans, quelques heures, le temps de permettre à leur parents de souffler un peu. Preuve que cette initiative soutenue par la Préfète d'Indre-et-Loire répond à un réel besoin : toutes les places sont déjà réservées.

"J'ai voulu créer ça pour permettre aux parents de se reposer et pour permettre aux enfants handicapés de souffler aussi, car la situation n'est pas évidente pour eux non plus". Sonia Pareux

Cette micro-structure éphémère sera ouverte de 9H à 17H30, dans une salle d'une école primaire de Tours-Centre (l'école Buisson-Molière, place de la Liberté) : elle accueillera chaque jour cinq enfants ou ado, encadrés par autant d'adultes. Au total, d'ici dimanche, une vingtaine d'enfants profitera de ce dispositif, pour une demi-journée, une journée ou deux jours selon les cas.

Pendant son passage au "truc en plus", chaque enfant sera encadré par un adulte bénévole habitué à travailler avec des handicapés. - ©Sonia Pareux

Une micro-structure qui fonctionne grâce à la bonne volonté des bénévoles

Référente Handicap du pôle ressource de l'APAJH 37, l'Association pour Jeunes et Adultes Handicapés d'Indre-et-Loire, Sonia Pareux est à l'origine de ce projet qu'elle a baptisé "le truc en plus" pour souligner que c'est une structure complémentaire à ce qui existe par ailleurs : " Les établissements médico-sociaux sont pour la plupart fermés et les éducateurs vont au domicile. Mais ils n'y vont souvent que deux heures, ce qui n'est pas suffisant pour vraiment soulager les parents. D'autre part, _souvent, quand on souffre de troubles autistiques, les troubles du sommeil vont avec, donc certains parents sont littéralement épuisés_. Dans certaines familles, il y a plusieurs enfants handicapés, et comme on sentait les parents à bout, on a pris toute la fratrie pour plusieurs jours".

"Avoir une vraie journée pour dormir, être tranquille ou lire un peu, ça a du sens pour les parents" Sonia Pareux

"Comme je suis la présidente du festival Autrement Dit, le festival autour du handicap et de l'accessibilité en Touraine, j'ai lancé un appel. Cet appel a été relayé par les parrains du festival, le groupe Tryo, et on a réussi à trouver des bénévoles qui travaillent déjà dans le secteur médico-social : Des éducateurs spécialisés, des Aides Médico-Psychologiques, des éducateurs de jeunes enfants, des animateurs, des moniteurs éducateurs. Donc c'est vraiment chouette d'avoir trouvé autant de bonnes volontés".

Malheureusement, dans ces conditions, la structure ne peut être que temporaire. Elle devrait donc refermer définitivement ses portes dimanche 10 mai au soir.