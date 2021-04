A Tours, les commerces non-essentiels crient à l'injustice avant de fermer pour un mois

Ils baisseront les rideaux pour un mois ce soir. C'est donc le dernier jour pour aller acheter des vêtements, des chaussures, des bijoux ou encore aller se faire épiler chez l'esthéticienne. Toutes ces enseignes sont considérées comme non-essentiels. Une incompréhension totale au vu d'autres commerces introduits dans la liste des commerces "essentiels" récemment. Cela fait forcément grincer des dents certains commerçants de Tours.

450 commerces non essentiels ferment ce soir pour quatre semaines

A commencer par Stéphanie, gérante d'une boutique de prêt à-porter rue des Halles à Tours, "je ne comprends pas pourquoi moi je n'ai pas le droit d'exercer mon activité tandis que les chocolatiers, les libraires, les cordonniers, les coiffeurs peuvent le faire. En gros, tout le monde a le droit sauf les fringues et les chaussures", s'insurge la vendeuse de vêtements. Elle rappelle au passage que les aides "ne suffisent pas" à vivre et à payer les charges, "tout ce que je veux c'est travailler".

Boutiques d'ustensiles de cuisines et bijouteries seront fermés

On ne pourra pas non plus se rendre dans des boutiques qui vendent des ustensiles de cuisine. Une situation incompréhensible pour Karine, responsable du Culinarion de Tours qui estime que, beaucoup de gens cuisinent chez eux en ces temps de confinement et qu'ils auront besoin d'ustensiles de cuisine, "d'ailleurs ce n'est pas logique que nous ne sommes pas des commerces essentiels"

D'ailleurs, Christine, une cliente a bien fait de venir avec son mari avant qu'elle ne ferme, "nous sommes venus acheter des coupes de champagnes car nous avons cassés les six coupes, toutes tombées du même plateau. Si nous n'avions pas achetés aujourd'hui on aurait été privé de champagne pendant un mois (rires)".

Les clients se précipitent depuis l'annonce du reconfinement

Depuis l'annonce du reconfinement national mercredi soir, les clients se précipitent chez ces commerçants depuis quelques jours. Audrey, employée d'une bijouterie fantaisie à Tours, qui va devoir fermer ce soir pour un mois ce soir, sent "que les gens ont envie de sortir et d'en profiter avant la fermeture". Même constat pour Karine au Culinarion, "depuis 2-3 on constate qu'il y avait beaucoup plus de trafic et que les gens viennent acheter des ustensiles pour s'en servir pendant le confinement". Aucun doute que cette journée de samedi 3 avril sonne comme un baroud d'honneur.

En Indre-et-Loire, environ 450 commerces non essentiels vont fermer ce soir pour quatre semaines.