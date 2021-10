A Tours, les magasins de jouets dévalisés par les fans de cartes Pokémon

Vous les connaissez sûrement si vous avez des enfants ou des petits-enfants : les Pokémons. Ces personnages venus d'Extrême-Orient fêtent leurs 25 ans cette année. C'est le 20 octobre 1996 que les premières cartes à l'effigie de ces créatures ont débarqué au Japon avant de conquérir les cours de récré du monde entier, portées par les jeux vidéos et le dessin animé sorti plus tard.

Aujourd'hui, on constate une véritable folie autour de la licence Pokémon. Au cours du premier trimestre 2021, 139 cartes à collectionner ont ainsi été vendues chaque minute sur eBay. Le phénomène n'est pas prêt de s'estomper car pour fêter son quart de siècle, Pokémon vient de sortir des packs de dix cartes collector. Mis en vente ce mercredi 20 octobre dans les magasins de jouets, ils se sont bien entendu arrachés. Au magasin La grande Récré dans le centre de Tours par exemple, les packs les plus rares sont partis dans les cinq premières minutes d'ouverture de la boutique.

Les clients ont fait la queue dès 9h30 devant le magasin La Grande Récré du centre de Tours mercredi 20 octobre 2021. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Les cartes Pokémon, véritable madeleine de Proust

Parmi les clients du magasin ce mercredi matin, très peu d'enfants mais surtout des collectionneurs ou de jeunes adultes fans de la licence depuis l'enfance. C'est le cas de Florian et sa petite amie Alix, tous deux "pokémonistes". "Ca représente une grande partie de mon enfance, j'étais déjà très fan de ces cartes et des jeux vidéos à l'époque et ça m'a suivi aujourd'hui, à presque 26 ans", témoigne Florian. "C'est quelque chose qu'on partage, on des Pokémons partout chez nous !", ajoute Alix. "On a une vitrine avec des cartes, des figurines ... et même un Salamèche grandeur nature !"

Plusieurs packs collectors étaient en vente ce mercredi 20 octobre au matin. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Haiatua est venue de Monts avec son fils. Elle repart avec son pack collector sous le bras, futur cadeau de Noël de son mari. "C'est sorti quand il était petit donc il adore ça, c'est sa jeunesse", confie-t-elle. "Il collectionne les cartes mais avec l'engouement qu'il y a autour, il n'en trouvait plus ... J'espère que ça va lui faire plaisir parce que j'ai appelé de nombreux magasins avant d'en trouver un où il y en avait encore !"

Haiatua a acheté un pack de cartes collector pour l'offrir à Noël à son mari. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une communauté de collectionneurs

Pokémon, c'est donc toute l'enfance du mari d'Haiatua. Mais, et c'est la spécificité d'une franchise qui existe depuis aussi longtemps, c'est aussi celle d'Hugo, 17 ans. "Quand j'étais petit, je regardais la série Pokémon à la télé tous les jours, j'avais des peluches, j'échangeais les cartes avec mes copains à la récré", se souvient le jeune homme. "Je n'arrêtais pas d'en demander à ma mère et aujourd'hui, je peux me les acheter tout seul. J'ai toutes mes cartes dans des classeurs, j'essaye d'avoir toute la collection !"

Hugo, 17 ans, jeune collectionneur de cartes Pokémon. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Car cette licence compte toute une communauté de collectionneurs, prêts parfois à payer cher pour obtenir certaines cartes ou produits dérivés. C'est le cas de Pascal, venu au magasin avec sa fille. La passion de ce mordu de Pokémon a commencé il y a 15 ans. "A l'époque, c'est mon fils qui m'a fait connaître Pokémon", raconte-il, "J'ai commencé par m'intéresser aux jeux vidéos et lui m'a fait découvrir les cartes." Ce mercredi, il a réussi à acheter une rareté, "un coffret dresseur d'élite". Il explique : "C'est un petit trésor de collectionneur, il est très difficile de s'en procurer un, donc je vais le garder scellé." Un trésor qui lui aura tout de même coûté 180 euros.

Aujourd'hui, la valeur de certaines cartes peut atteindre 50 à 60 mille euros à la revente. Mais attention : avant de pouvoir acheter un appartement avec les anciennes cartes Pokémons de vos enfants, il vous faudra en dénicher une pièce très rare et en excellent état.