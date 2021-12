À Tours-Nord, la résistante Héléna Fournier donne son nom à une rue

Dans un quartier résidentiel de Tours-Nord, où cela construit à tout-va, une nouvelle rue sans issue vient de voir le jour, dans le quartier Sainte-Radegonde. Et elle a déjà un nom : Héléna Fournier, dont la plaque a été dévoilée ce samedi 4 décembre par la mairie, sous les yeux émus de sa petite-fille et de son arrière-petite-fille, qui porte le même prénom qu'elle.

Née à Cussay en 1904, Héléna Fournier fait partie de ces femmes qui se sont rangées du côté des résistants pendant la Seconde Guerre Mondiale. Sous l'occupation allemande, elle rallie le réseau Libé-Nord à Tours, pour lequel elle relaie des messages, collecte des fonds et héberge des prisonniers évadés.

Déportée parmi le convoi des 31.000

En octobre 1942, elle est dénoncée par des habitants. Arrêtée par la police, elle est conduite à Romainville puis à Compiègne, avant d'être déportée à Auschwitz le 23 janvier 1943, parmi le convoi dit "des 31.000". Transférée à Ravensbrück, elle sort vivante de l'enfer des camps en 1945 et retourne en Touraine pour y tenir une épicerie avec son mari.

C'est ce parcours qui lui vaut aujourd'hui d'être affilée à une rue. "Entendre cette histoire et voir son nom donné à une rue, ça me rend encore plus fière de porter son prénom", raconte Héléna Toulousy-Michel, son arrière petite-fille, venue avec sa mère exprès des Etats-Unis, où elles habitent, pour l'inauguration de la rue Héléna Fournier.

Un livre laissé à sa famille

Son passé, Héléna Fournier ne l'a pas tout de suite raconté à sa famille. "J'étais très attaché à elle, mais elle ne m'a jamais parlé de son histoire, se souvient Carole Toulousy-Michel, sa petite-fille. Je posais des questions sur le tatouage qu'elle avait sur son bras, le numéro 31.793, mais elle me disais simplement que c'était l'œuvre de vilains allemands. C'est tout ce à quoi j'avais droit. Car c'était le moment de la reconstruction de la France, de l'après-guerre. Il ne fallait parler que du renouveau, du beau. Et pas de l'horreur."

Avant de mourir à Rochecorbon, en 1994, Héléna Fournier avait laissé à sa famille un cahier de mémoires sur sa vie dans les camps. Carole Toulousy-Michel ne l'a lu qu'à l'été 2021. "Bien sûr, je connaissais déjà son histoire et je croyais l'avoir compris. Mais en réalité, que savais-je d'Auschwitz ? De l'horreur des camps ? Il fallait que j'exhume ce livre de 250 pages pour réellement savoir. J'ai passé deux mois à tout lire et j'ai eu l'impression de vivre ce qu'elle avait vécu, c'est-à-dire l'abomination. Et encore, je ne sais même pas s'il existe un mot pour décrire cela. Aujourd'hui, je suis soulagée et heureuse de voir l'hommage qui lui est rendu."