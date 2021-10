A Tours, un colloque ce samedi pour célébrer les 40 ans de l'abolition de la peine de mort

Elle est tellement sortie de notre quotidien qu'on a peine à croire qu'elle était encore d'actualité il y a 40 ans ! Il y a 40 ans jour pour jour, un 9 octobre 1981, était pourtant promulguée la loi qui abolissait en France la peine de mort.

Un discours de Badinter en ouverture

Pour le célébrer, un colloque est organisé tout ce samedi dans les locaux de la Fac de droit de Tours, dans le quartier des Deux-Lions. Il s'ouvrira par un discours de Robert Badinter, le symbole de la lutte contre la peine de mort, un discours enregistré à son domicile parisien en juin dernier.

Jean-Michel Sieklucki est l'un des organisateurs. Cet ancien avocat tourangeau a commencé sa carrière au début des années 70. Pendant une petite dizaine d'années, il a été marqué par ce combat pour l'abolition de la peine de mort. Il n'a pas spécialement milité, mais il a toujours été favorable à l'abolition. Il a d'ailleurs évité, à deux reprises, la peine capitale pour ses clients.

C'est ce que j'appelle le frisson de la veuve - Jean-Michel Sieklucki

"J'ai eu à cette époque là une affaire d'enlèvement d'enfant suivi de mort dans laquelle effectivement, je me suis battu. On encourait la peine de mort et on y a échappé en 1977. En 1980, j'ai eu un autre dossier d'attaque de banque et de meurtre de caissière. C'était une première à Tours. Ça avait fait beaucoup de bruit et effectivement, j'ai su par la suite qu'on était passé très, très près de la peine capitale. C'est ce que j'appelle le frisson de la veuve. La veuve, c'est le surnom que l'on donne à la guillotine. J'ai, pendant des heures de délibéré, eu cette espèce de frisson de se dire 'Est-ce que ça va tomber ? Est-ce que ça ne va pas tomber' ?"

Si demain vous faisiez un référendum en France ? Je serais un peu inquiet du résultat sur cette question de la peine de mort

Par ce colloque, et les différentes interventions prévues (notamment celle d'Henri Leclerc, ancien avocat, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme), il veut rappeler que rien n'est jamais gagné. "On a tout à craindre. Il y a des candidats politiques en France à l'heure actuelle qui disent être favorables à un rétablissement de la peine de mort. Et si demain vous faisiez un référendum en France? Je serais un peu inquiet du résultat sur cette question de la peine de mort. On a une telle tendance à dramatiser ce qui se passe en terme d''insécurité. Quand vous replongez au XIXe siècle, quand vous replongez même plus loin au Moyen-Âge, je ne pense pas qu'on vivait dans la sécurité permanente. On ne peut pas vivre dans une sécurité permanente. Il ne faut pas rêver".

Le colloque sur l'abolition de la peine de mort se tient de 10h à 18h ce samedi à la fac de droit de Tours, dans le quartier des Deux-Lions. L'entrée est à 15 euros. 300 personnes ont déjà réservé mais il reste encore des places dans l'amphi. Si cela vous intéresse, vous pouvez donc tenter votre chance.