14 juillet : À tout juste 20 ans, ce douanier alsacien sélectionné pour défiler réalise un rêve d'enfant

Aurélien Hubert aura l'insigne honneur de représenter les douanes au côtés de 39 autres camarades sur les Champs-Elysées pour ce défilé du 14-Juillet 2022. Affecté au pôle "gestion et procédure" ce fonctionnaire de 20 ans est le plus jeune douanier du bureau de Saint-Louis.

Lorsqu'après plusieurs semaines de préparation et de sélection intenses, Aurélien Hubert apprend au mois de juin qu'il fait partie des heureux élus, le soulagement et une immense joie l'envahissent. "Mais qui ont été vite remplacés par un peu de stress parce qu'il s'agissait de me montrer digne du choix des sélectionneur. Je vais seulement représenter tous mes collègues mais aussi mes camarades qui n'ont pas été sélectionnés".

Pour être à la hauteur, le jeune douanier originaire de la région bordelaise a suivi une préparation intense et millimétrée de plusieurs semaines, chapeautée par six formateurs expérimentés de l'école des douanes de La Rochelle. "Des journées de 9h, entre 20 et 25 kilomètres de marche au pas cadencé par jour, la musique du défilé dans les oreilles ["La Lorraine", ndlr]. J'ai réussi à trouver un pas cadencé en suivant la percussion pour bien exécuter le "gauche-droite gauche-droite". À force de le répéter et de m'entraîner chez moi, ça rentre et ça reste".

Habits de lumière

Son uniforme est composé d'un képi orné d'un cor de chasse et d'une grenade à sept flammes, une chemise bleue et d'un pantalon à bande de garance. Un uniforme radicalement différent que celui qu'il portait petit, vissé devant l'écran aux côtés de ses parents militaires. "Je ne regardais la défilé qu'à la télé, en pyjama comme la majorité des Français. Je me suis toujours dit que je défilerai un jour, et que mes parents seront fiers et jaloux à la fois".

Les douaniers défileront en fin de cortège, entre l'administration pénitentiaire et la Légion étrangère. - Ministère des Armées

