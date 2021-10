À travers une exposition, Pau rend hommage aux pupilles de la nation

Face à la préfecture de Pau, une cinquantaine de personnes ont assisté lundi 25 octobre à une cérémonie d'inauguration d'une exposition sur les pupilles de la nation, ces enfants victimes de guerre et du terrorisme. Le département des Pyrénées-Atlantiques compte 41 pupilles de la nation actuellement scolarisés, et 82 adoptions par la nation depuis le début des années 2000, selon l'ONAC, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

"Ils ont vécu ce sacrifice de perdre un père"

Sont présents des soldats, des représentants d'associations, et des familles. Parmi eux, Adam 6 ans, et Thibaut, 2 ans. Leur papa, soldat du 5ème régiment d'hélicoptère de combat de Pau, est mort pour la France lors d'une opération au Mali en 2019. Ils portent donc le statut de pupilles de la nation, un statut qui leur confère un soutien et un accompagnement notamment financier de l'Etat. "Ils ont vécu ce sacrifice de perdre un père, eux n'ont rien demandé à personne. Et mes enfants vivent ce sacrifice de plein fouet. C'est important de reconnaître ça, et d'accompagner ça. C'est le devoir de l'Etat", soutient leur mère, Magalie.

"Nos papas sont morts pour un fait de guerre, et on n'en parle pas"

Brigitte Vergez est présidente de l'association départementale Fils et filles de tués. Elle-même pupille de la nation, elle regrette que la population connaisse et reconnaisse si mal ce statut. "On a une existence qui fait que nos papas sont morts pour un fait de guerre, et on n'en parle pas. Il faudrait mettre ces enfants en avant. Non pas pour la mémoire, mais pour le fait que ces enfants doivent se construire, grandir, sans leur papa. Et qu'on leur dise pourquoi !"