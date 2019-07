A Treigny dans l'Yonne,la 4G est enfin opérationnelle

Il est enfin possible de téléphoner et recevoir internet autour de Treigny en Puisaye. Le 1er pylône 4G financé par les quatre opérateurs de téléphonie a été mis en service sur le site de Guédelon en présence dedeux ministres.

Auxerre, France

Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont fait le déplacement jusqu'à Treigny dans l'Yonne pour inaugurer le 1er pylône 4G financé par les quatre opérateurs de téléphonie : "l'accès à la téléphonie aujourd'hui, doit être un droit universel," affirme Jean-Baptiste Lemoyne. _"_Cela fait des années que l'on se bat pour le rendre effectif et ce combat c'est aussi un combat pour la ruralité. Cela va permettre d'attirer des femmes et des hommes qui vont implanter et développer leurs activités."

Un combat pour la ruralité - Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères

De gauche à droite, Julien Denormandie, ministre chargé de la ville, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et le sénateur de Côte-d'Or François Patriat © Radio France - Isabelle Rose

Maintenant, on se dit, ça y est, on va bosser ! Maryline Martin, responsable du site de Guédelon

Les yeux rivés sur son portable, Maryline Martin, la responsable du chantier médiéval de Guédelon, observe avec le sourire les messages qui arrivent. Pour elle, la mise en service de ce pylône, c'est une petite révolution : "ça fait 22 ans que l'on attendait cela, et n'en déplaise à ceux qui pensent que la 4G ça ne fait pas médiéval, on est une entreprise du vingt-et-unième siècle, avec _une centaine de salariés_, on reçoit 60 000 enfants dans le cadre des sorties scolaires, il peut se passer n'importe quoi en terme de sécurité, il fallait que l'on puisse téléphoner, appeler les secours sur le site. Là, on se dit, ça y est, on va bosser !"

1200 pylônes de ce type en France dont 25 dans l'Yonne

Maryline Martin envisage maintenant de créer une application sur le chantier et de travailler sur la formation. Il n y a pas que Guédelon qui profite de ce nouveau réseau. Un autre pylône installé à quelques kilomètres à Moutiers va permettre d'améliorer la sécurité dans toute la région ce dont se félicite Paulo Moreira le maire de Treigny.

1 200 pylônes de ce type, financés par les opérateurs, vont être installés en France dont 25 dans l'Yonne a rappelé le Ministre en charge de la ville et du logement Julien Denormandie, qui est venu spécialement pour l'occasion.