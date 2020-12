A Trélissac et Bassillac des tests antigéniques sont proposés dès ce lundi

Ensemble pour stopper la propagation du virus. A Trélissac et Bassillac, les pharmaciens, les médecins et les infirmiers ont décidé de lutter ensemble contre la contamination du Covid 19. Des tests antigéniques sont proposés dès ce lundi 14h.

Dès ce lundi après midi 14h, au foyer socio culturel de Trélissac , les professionnels de santé vont pratiquer des tests antigéniques pour pouvoir le plus vite possible, dépister, tracer puis isoler. Cela permettra aussi d'alléger la charge des laboratoires. Infirmiers et pharmaciens accueilleront les candidats aux tests jusqu'à 17H.

Les personnes présentant des symptomes assimilables au Covid, ou personnes à risques, pourront s'y faire dépister sans ordonnance , en présence de professionnels.