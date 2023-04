À Trignac," le partage et la solidarité, les traces du communisme"

La commune de Trignac et ses 8.000 habitants aux portes de Saint-Nazaire, des usines et de la Brière

L'emblème du Rugby Club Trignacais résume à lui seul les racines de la commune : la couleur noire qui rappelle le charbon et les hauts-fournaux des forges, du rouge pour les 37 ans de communisme et le colvert, le canard pour symboliser la Brière.

Trignac a cette particularité d'être très étalée. Une commune de contrastes. D'abord, elle est coupée en deux par la quatre voies : l'immense zone commerciale Auchan avec aussi la Brière et son quartier de Bert en pleine campagne d'un côté et de l'autre, le centre-bourg "moribond, laissé pour compte" dénonce cet habitant. 50 ans qu'il vit à Trignac, mais il a décidé de déménager*. "Même pas une seule boulangerie dans le centre, tous les moyens ont été mis sur le nouveau quartier de Certé".*

Certé, où la plupart des habitants disent à quel point il fait bon vivre. "On fait tout à pied, on a les commerces, les écoles, un peu comme à la campagne" résume cette jeune mère de famille. Et un peu plus loin, un peu partout, de nouvelles constructions. Des petits immeubles jamais très haut ou des maisons mitoyennes avec des petits jardins. "On a beaucoup de demandes de jeunes actifs, de familles aussi. Les prix sont légèrement en dessous de Saint-Nazaire et il reste encore un peu de foncier", explique Erwan Grolier, de l'agence immobilière l'Adresse.

"Le partage et la solidarité, les traces du communisme"

Il faut dire que la commune gagne à être connue. "La valeur partage est ici très forte, ce sont les traces du communisme" raconte Julien Ripeau du bar-tabac-presse-pain et Poste, l'Escale à deux pas de la mairie. Lui et son compagnon reçoivent régulièrement des cadeaux. "Les légumes du jardin ou des montagnes de chocolat à Noël !". Ouverts depuis six ans, leur établissement en 7/7 ne désemplit pas. "Une clientèle féminine aussi, pas question d'être un bar de soiffards" précise le patron sans détour. Pas de boulangerie, pas de boucherie dans le centre-bourg. Comme si le bar-tabac était devenu l'église du 21ᵉ siècle.

"Beaucoup préfèrent habiter ici plutôt qu'à Méan-Penhoët" poursuit l'agent immobilier. Car Trignac est idéalement située. Aux portes de Saint-Nazaire, à quelques minutes à pied pour certains de la gare SNCF, sur la quatre-voies en évitant les embouteillages, et surtout la proximité avec le lieu de travail, que ce soit les Chantiers de l'Atlantique, Airbus ou toutes les industries sur le port le long de la Loire. Résultat : ces dernières années, Trignac avec plus de 8.000 habitants ne cesse de grossir. Une commune en devenir encore. Le centre doit être rénové. Les forges préservées pour devenir un site mémoriel, pédagogique. Et pourquoi pas "nature".

