A trois jours de la rentrée des classes, les lillois s'organisent

Jeudi c'est le retour à l'école. Il ne reste que quelques jours de vacances pour réhabituer vos enfants au rythme scolaire. Fini les grasses matinées, il faut réapprendre à se lever tôt et faire quelques exercices de lecture et d'écriture pour une rentrée sereine.

À Lille, les familles profitent des derniers jours de vacances à la Foire aux Manèges. La rentrée des classes arrive à grands pas, en plein milieu de la semaine. Les parents se sont donc organisés pour garder leurs enfants jusqu'à jeudi 2 septembre. Certains posent des congés, font appel à des amis ou de la famille et d'autres ont opté pour le centre aéré.

Reprendre le rythme

Premier réflexe à adopter, réhabituer ses enfants à se lever et à se coucher tôt. Valérie, a déjà reprogrammé les heures de coucher et de réveil de sa petite fille de 6 ans : "Je commence à la coucher vers 20 heures, pendant les vacances, c'était plus 21 heures... Et je la réveille vers 7 heures !". Même chose chez Guillaume, les enfants sont couchés plus tôt et, à quelques jours de la rentrée, les cahiers de vacances sont ressorti.

Faire quelques exercices

Pour une rentrée sereine, on reprend tranquillement les exercices de lecture et d'écriture et avant de dormir, on privilégie des histoires plutôt que des écrans. Les jours qui précèdent la rentrée permettre de faire un point sur les acquis. Pour les plus maternelles, lecture ou dessin. Pour les enfants à l'école élémentaire, on reprend les conjugaisons et les tables de multiplication. Rien de mieux pour éviter le stress de rentrée !