A Trouville-sur-Mer, l'église Notre Dame de Bonsecours n'a plus de clocher

Il aura fallu sept heures pour déposer le clocher de l'église qui depuis novembre dernier menaçait de s'effondrer. Fragilisés par les intempéries et les années, la charpente du clocheton et de l'octogone en bois n'était plus assez solide et risquait de tomber à tout moment sur les riverains et commerces qui par mesure de précaution ont été évacués.

Le clocher consolidé avant de pouvoir lui faire toucher terre

C'est la partie la plus délicate de cette opération de démontage : la consolidation du haut clocher. Le clocheton et l'octogone qui à deux pèsent une vingtaine de tonnes et qu'il a fallu enserrer d'une structure de bois et métal pour permettre son transport.

Une structure de bois et métal a dû être positionnée autour de la partie du clocher à déposer © Radio France - Elodie Touchais

Le nez en l'air durant toutes les manœuvres, le directeur général des services techniques de la ville retient son souffle. François Boquet reconnait que "c'est le genre d'opération que l'on ne voit pas tous les jours", c'est même la première de toute sa carrière ! "Gros suspens" dit-il quand il assiste au travail des charpentiers perchés dans une nacelle à 30m du sol essayant de guider au mieux cette structure censée venir entourée le clocher.

Un moment historique pour les trouvillais

Malgré le froid glacial, une dizaine de trouvillais vont suivre l'intégralité des opérations. Ghislaine est aux premières loges, impressionnée par le travail réalisé et les moyens déployés. Deux grues de 50 et 300 tonnes ont été installées pour le démontage et les charpentiers qui œuvrent aussi à la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris enchaînent les étapes tout en douceur. "Oh non, ils ne vont rien abîmer, ce sont des spécialistes, on a affaire à des pros" se rassurent la retraité !

Sylvie dont le balcon donne sur l'église avoue qu'elle est un peu retournée par ce spectacle du clocher sans tête même si elle espère que ce sera pour "le voir revenir plus beau et que ça tienne".

Le clocher doit être transporté ce mardi dans les entrepôts de la ville pour évaluer les travaux à réaliser © Radio France - Elodie Touchais

Le clocher doit être transporté ce mardi matin dans les entrepôts des services techniques de la ville de Trouville-sur-Mer. Un examen complet de la structure sera réalisé pour ensuite déterminer les travaux nécessaires. Une fois remis en état, la municipalité assure qu'il sera réinstallé et surtout, qu'aucune destruction de l'édifice désacralisé n'est à l'ordre du jour. La mairie envisage de transformer l'église Notre-Dame de Bonsecours en un lieu culturel.