A Tulle un vaste projet immobilier provoque de nombreuses interrogations et inquiétudes. Il s'agit d'un bâtiment qui serait construit sur pilotis sur l'actuel parking de la médiathèque. Il abriterait des bureaux, un hôtel 3 étoiles et une résidence pour étudiants.

C'est un grand bâtiment que projette de construire d'ici 2020 le promoteur Pitch Promotion sur le parking de la médiathèque de Tulle. Un investissement de 8 millions d'euros pour créer essentiellement des bureaux, auxquels seraient adjoints un hôtel 3 étoiles de 49 chambres et une résidence de 35 logements étudiants. Ces deux parties du projet suscitent l'une et l'autre des inquiétudes.

Un taux de remplissage de 40 %

Ludovic Papon est le gérant de l'hôtel le Dunant. Pour lui ce nouvel hôtel bouleverserait un marché déjà très difficile. "Il faudrait déjà remplir les hôtels présents qui ont un taux de remplissage très faible avant d'en créer un autre" selon lui, précisant que son établissement en moyenne est rempli à 40 %. Et c'est le cas peu ou prou des quatre autres hôtels de Tulle. Bernard Combes, le maire, en revanche rappelle que ce nouvel hôtel ne ferait que compenser la fermeture il y a à peine plus d'un an d'un établissement qui comptait 30 chambres, "Chez Farjounel."

Une demande de logements étudiants très faible

Même constat du côté des professionnels de l'immobilier qui se demandent s'il y a un intérêt à proposer 35 logements étudiants de plus à Tulle dans la mesure où la demande y est très faible. Elle irait même en diminuant pour l'agence CKLG de Limoges qui gère un important parc locatif à Tulle. Là encore le maire défend le projet en rappelant que la construction du futur campus universitaire de Tulle dans le quartier de Souilhac va sans doute changer la donne. "Nous allons regrouper 600 étudiants dans le secteur". Autant dire que 35 logements de plus ne bouleverseront pas le marché.